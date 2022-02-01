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TEKNOFEST kampı başladı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TEKNOFEST yarışmasında yer alacak takımların hazırlığı için 3 günlük kampa ev sahipliği yapıyor.

Bilim ve Teknoloji 01.02.2022, 14:02
TEKNOFEST kampı başladı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TEKNOFEST yarışmasında yer alacak takımların hazırlığı için 3 günlük kampa ev sahipliği yapıyor.

Bursa’nın ilk DENEYAP atölyesinin olduğu BEBKA hizmet binasında 3 gün sürecek olan TEKNOFEST kampı başladı. Daha önce yarışmalara katılan ve önümüzdeki süreçlerde katılacak olan takımların kaptanları, uzmanlarla bilgi paylaşımında bulundu. İlk gün yapılan eğitime Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kökçam, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak, konusunda uzman eğitmenler katıldı.

Bir konuşma yapan BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak, “Milli teknoloji hamlesinin en önemli bileşenlerinden TEKNOFEST yarışmasına yönelik gençlerimizi hazırlayıcı nitelikte önemli bir programa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin teknolojik üretimde kritik öneme sahip olduğunun şuurundayız. Bu sebeple TEKNOFEST platformunun dijitalleşen ve küreselleşen ekonomide ülkemizi öne çıkaracağına eminiz. Başta gençler olmak üzere toplumun her kesiminin yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFEST’in gelecek odaklı ve yenilikçi bakış açısının ülkemizin uzay, havacılık ve savunma sanayiinde rekabet edilebilirliğini artıracağına inanıyoruz. Bölgemiz için de kritik öneme sahip uzay, havacılık ve savunma sektörlerinde gelişim sağlayacak ve stratejik iş birlikleri için ortam oluşturacak platformda yer alan gençlerimizi desteklemek için Teknofest Kampı’nı hayata geçirdik. Bursa’dan çıkan proje sayısını ve niteliğini artırmak hedefiyle 3 gün boyunca TEKNOFEST 2022 çalışmalarına yönelik hazırlıklar, farkındalık semineri, uygulamalı proje eğitimleri yer alacak. Kamp sayesinde gençlerimiz bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanında gerçekleştirecek olan TEKNOFEST 2022’de öne çıkma fırsatı yakalayacak” diye konuştu.

"TEKNOFEST, Türk milletinin ‘biz de başarabiliriz’ kültürünü ve özgüvenini aşılayan bir organizasyondur"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kökçam ise, “Girişim konusu aslında sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın en önemli konularından bir tanesidir. Eğer büyümek ve gelişmek istiyorsanız, mutlaka büyük girişimler ortaya çıkarmak zorundasınız. Türkiye olarak baktığımızda aslında girişime çok uygun bir alt yapımız var. Büyük girişimler genellikle göçmen toplumlardan çıkar. Türkiye olarak göçmen, müteşebbis ve genç bir topluma sahibiz. En önemlisi gıpta edilecek bir konuma sahibiz. Dünyanın en önemli 20 teknoloji markası arasına bizlerinde marka ve markalar sokmamız gerekiyor. TEKNOFEST, Türk milletinin ‘biz de başarabiliriz’ kültürünü ve özgüvenini aşılayan bir organizasyondur. TEKNOFEST’in artık sayısal verilerle bir iddiası yok. Artık bu alanda kendisini kanıtladı. Ancak bu meseleyi, herhangi bir ilimizin köyünde bir kişiye bunu duyuramadıysak, bu büyük bir sorumluluktur. Belki de aradığımız genç, bu ülkenin geleceğini inşa edecek gençlerden biridir” şeklinde konuştu.

"Batının da bizden öğreneceği şeyler var"

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Türkiye için üretim çok önemli bir noktadadır. Eğer gerçekten güçlü bir ülke olmak istiyorsak, üretiminizi ve milli üretiminizi güçlendireceksiniz. O yüzden TEKNOFEST, çok önemlidir. Çünkü milli teknoloji hamlesi dediğimiz hamlelerin atılmasına kaynak oldu. Özellikle gençlerimizin milli üretim duygusuyla yetişmesine ve o duygularla hayat etmesine açısından bu gibi organizasyonlar çok önemlidir” dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Öğrenciye bir bilgi aktarırken, bu ne işine yarayacak, mezun olduğunda nerede kullanacak bunu gerekçelendirmesi gerekiyor. O açıdan bir drone üretimine katılması, bir elektronik parçayı monte etmesi, onu uçurması ve yarışması bir tane dersi değil, 4-5 tane dersi bir arada işlemesine sebep oluyor. İletişim becerilerini geliştiriyor. Kriz yönetimini idare edebiliyor” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, “10 yıl 15 yıl önce hep batı batı diyorduk. Onun ezikliğini hissediyorduk. Ama şimdi öyle değil. Batının da bizden öğreneceği şeyler var. Tabiri caiz ise kendimizi tekrar keşfedip, tekrar canlandırıyoruz. Bu hamlenin Bursa sanayisi, üniversite ve okullarıyla desteklenmesini önemli görüyorum. Birçok üniversitemiz çok güzel çalışmalara imza attı. Bizde kurumsal kimliğimiz ile bu festivale katılmaya gayret ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından 3 gün sürecek eğitim ve atölyelere geçildi.

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