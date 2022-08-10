TEKNOFEST finalisti projesini anlattı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e ‘Yaya Algılamalı Yaya Geçidi’ projesiyle katılarak kategorisinde finallere kalan Egemen Kaya, Biga Belediyesi’ni ziyaret ederek projesini Zabıta ekiplerine anlattı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde proje yarışmaları da devam ediyor. Karadeniz organizasyonuna 5 binden fazla takım ile 600 bine yakın yarışmacı katılırken ‘Yaya Algılamalı Yaya Geçidi’ projesiyle İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon kategorisinde finallere kalan Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşayan Egemen Kaya, projesinin tanıtımını Biga Belediyesi’nde Zabıta personeline yaptı. Projeyi dikkatle takip eden ekipler Egemen’i tebrik ederek, başarılar diledi.

Yarışmaların Karadeniz şehirlerinde devam ettiğini 30 Ağustos’ta Samsun’da sonuçların açıklanacağını söyleyen Egemen Kaya, “Projemiz yaya geçitlerinde yayaların karşı yola geçişini daha güvenli ve daha kullanışlı hale getiren bir sistem ile ilgilidir. Yayaların yaya geçitlerinde bekleme süreleri çoğu zaman uzun oluyor. Projemiz kamera ile yayanın beklediğini algılama durumunda sadece yayanın geçiş yaptığı kısımdaki araçları durduracak, böylece yayaların da güvenli bir şekilde karşıdan karşı geçmesini sağlayacak. Projemizin temel amacı yaya geçidinde beklemekte olan yayaları algılamaktır. Yani monte edilen buton görevi yapmaktadır. Bekleme süresini de böylece butona basmadan otomatik olarak aktif edilmiş oluyor. Bugün de Biga Belediyesi’nde Zabıta abilerimize projemin sunumunu yaptım. Cuma günü de Rize’de final yarışmalarına devam edeceğim. Sonuçlar ise 30 Ağustos’ta Samsun’da açıklanacak. Çok heyecanlıyım ve çok çalışıyorum. Danışman öğretmenime, aileme ve projemizi destekleyen herkese teşekkür ederim” dedi.