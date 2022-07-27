TEKNOFEST finalinde yarışmaya hak kazandılar

Üniversite öğrencileri TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Tarımsal İKA (İnsansız Kara Aracı) final etabında yarışmaya hak kazandı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Karadeniz topraklarını karış karış gezmeye devam ediyor. Toplamda 14 bin 952 takımın başvuru yaptığı, Ordu’da düzenlenecek yarışmalara Beykent Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu proje ekibi Tarımsal İKA (İnsansız Kara Aracı) kategorisinde final etabına adını yazdırdı.

“Özgün ve yerli”

AG-TEAM adını alan takımları hakkında konuşan Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Takımımız, mekanik tasarımı, geliştirilen elektronik kartları, otonom yazılımı ile özgünlük ve yerlilik adı altında şartları zorladı” ifadelerini kullandı.

“Haritalama ve ot tespiti yapıyor”

Yarışma hakkında bilgi veren Butur şu ifadeleri kullandı;“Tarımsal İKA (İnsansız Kara Aracı) Yarışması, insansız kara araçları ile tarım teknolojileri geliştirme yarışması. Yarışmacılar karada hareket eden robotlar ile tarımda verimliliği artırma projeleri geliştiriyor ve otonominin tarım alanındaki katkılarını keşfediyor. Yarışmada ele alınan tarımsal problem yabani ot mücadelesi olarak belirlendi. Bizler de "Tarımda yabanileşmeye son” felsefesiyle çıktığımız bu yolda, 3 boyutlu tasarım programlarını kullanarak aracımızın fiziki görünümünü çizip ardından aracın arazi şartlarına uygunluğu üzerine analizlerini gerçekleştirdik. Bunlarla birlikte araçta kullanılacak sensörler, kartlar ve servo motorlar birbirine entegre edilip tarım aracının en optimal şekilde çalışmasını hedefledik. Otonom bir araç olduğundan projedeki felsefemiz gerekli yazılım dilini kullanarak haberleşme ve iletişimi sağlayıp haritalama ve ot tespiti yapmak.”

“Kendimiz ürettik”

“Milli teknoloji hamlesi adı altında yerlilik ve özgünlük en dikkat ettiğimiz hususlardan biriydi” diyen Butur, “Aracımızı diğer Roverlardan ayıran en önemli özellik özgün üretim ekipmanlarımız. Mekanik olarak mukavemeti yüksek hafif şase hedefimizi kendi üretimlerimiz olan 3B baskı yöntemiyle üstesinden geldik. Yine bunlarla birlikte motor sürücü devresi ve güç dağıtım kartlarını kendimiz üretip aracın sensörlerine besleme sağladık” şeklinde konuştu.

Final etabı 29-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.