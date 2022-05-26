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TEKNOFEST Azerbaycan’da başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali “TEKNOFEST”, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı.

Bilim ve Teknoloji 26.05.2022, 12:07
TEKNOFEST Azerbaycan’da başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali “TEKNOFEST”, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı.

Türkiye dışında ilk defa Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, 29 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali “TEKNOFEST” coşkuyla başladı. Festivalde, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla sahneye çıkan Natig Ritm Grubu gösteri düzenledi. Festivalin açılış töreninde, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşma yaptı. Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev konuşmasında, "Bu, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşliğin örneğidir. İki ülkenin bu festivali bir arada gerçekleştirmesi dünyaya bir mesajdır. TEKNOFEST bir gençlik bayramıdır. Azerbaycan halkı gençliğiyle haklı olarak gurur duymaktadır. Çünkü gençlerimiz Başkomutanlığın önderliğinde 30 yıl boyunca işgal altındaki topraklarımızı özgürleştirmiştir. Bu zaferde tüm kuşakların rolü vardır. Bu festival, ürün paylaşımını teşvik etti ve insanların teknolojiye olan ilgisini artırdı” ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan ile bir arada olmaya devam edeceğiz"

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise konuşmasında, “Bakü’de kardeşlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. TEKNOFEST’İ en iyi anlatan ifadeler takım çalışması, yüksek teknoloji, seferberlik ve inançtır. Dünya üzerindeki büyük işlerin hepsini sırt sırta vermiş takımlar başarıyor. Bugün, ülkelerin bağımsızlıklarını korumaları ve ulusların kendi kaderini tayin etmeleri için yüksek teknolojiye sahip olmanın ne derece önemli olduğunu hepimiz görüyoruz. Modern dünyanın insanlık tarihindeki en büyük ayıpları şüphesiz sömürgecilik ve emperyalizmdir. Bu tehditlerin dünyayı esaret altına almasını engellemenin tek yolu teknoloji geliştirmek ve insanlığın hizmetine sunmaktır. Bunu toplumsal seferberlik ruhuyla gerçekleştirdiğimizde yüksek teknoloji geliştiren bir toplum olma hedefine daha da yaklaşmış oluyoruz. Başaracağına inanmayan bir insan nasıl mücadele edebilir? Amacına nasıl varabilir? Tam da bu nedenle tüm bu meselenin özü inanmaktan geçiyor. İnsanı en zor anda dahi motive eden unsurlar inancı ve hedefleridir. Genç kardeşlerim ne sorusundan daha çok nasıl ve neden sorularını önceleyin. Merhum babamız Özdemir Bayraktar’ın da vasiyetinde olduğu gibi sizler de Hakk’ı üstün tutmayı yaşam gayesi edinin. İnancımızın rehberliğinde asla pes etmeyin. Güzel ahlak ve etikten ayrılmayın. İnanarak başladığınız işlerde ailenize, ailenizden öte milletinize, milletinizden de öte insanlığa fayda sağlamayı amaç edinin. İnanıyorum ki eğer bu hususlara değer vererek çalışırsanız, yaptığınız işte dünyanın en iyisi olabilirsiniz. Tek millet, iki devlet olarak kardeşliğimiz birçok kez sınandı ve şükürler olsun her seferinde gönül bağımız daha da kuvvetlendi. 1918’de Bakü’yü İstanbul’dan ayrı görmeyen Nuri Paşa kumandasındaki Kafkas İslam Ordusu da Karabağ’a hizmet eden yüksek teknolojili milli SİHA’ları geliştiren Türk mühendisleri de aynı ruhu rehber edindi. Bizim de yüreğimizde bir yara olan Karabağ, aynı zamanda kardeşliğimizin zirvesidir. Bu vesileyle Karabağ’ı tekrar vatan toprağı haline getiren zaferin asıl mimarı olan aziz şehitlerimizi anmak istiyorum. Ruhlarınız şad olsun. Azerbaycan’da bize çok tanıdık olan bir atasözünüz var, ‘dost yaman günde tanılar’. İşte bu ruh sayesinde, en yaman günde dahi hep bir aradaydık. İnşallah dünya üzerindeki son günümüze kadar bir arada olmaya devam edeceğiz. Merhum vatan şairi Bahtiyar Vahapzade’nin de dediği gibi bizler, et ve tırnak gibi ayrılması mümkün olmayan kardeşleriz. Kardeşliğimizi taçlandıran bu dizileri bir de birlikte okuyalım; ‘Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu, O da ulu, bu da ulu, Azerbaycan – Türkiye’. İnşallah genç kardeşlerimizde şanslı sancaklarımızın hiçbir zaman yere inmemesi için birlikte gayret edecekler. TEKNOFEST’i dünyaya açarken tabi ki geleceğimiz ilk yer kardeşimizin evi olan Bakü olacaktı. TEKNOFEST’i çocuklarımızın ve gençlerimiz hayallerinin sınırları olmasın, önlerine engel çıkmasın diye yapıyoruz. 2018’de 18 yarışmayla başladığımız TEKNOFEST bugün 40 yarışmaya ulaştı. İnanıyoruz ki TEKNOFEST genç kardeşlerimizin ilgisiyle büyüyecek. Bu vesileyle Türk uşakları azimleri sayesinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek” dedi. Festival’in düzenlenmesinde katkıları olanlara şükranlarını sundu.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park’ta gerçekleştirilecek TEKNOFEST kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Dört gün boyunca devam edecek festivale, 200 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.

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