TEKNOFEST 2022'nin hangi şehirde düzenleneceği açıklandı: Seneye Samsun'da ve...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 macerası dün tamamlandı. 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2021’e yüzbinlerce ziyaretçi katıldı. Teknoloji, bilim, ulaşım, savunma sanayi ve uzay alanlarında yarışmalar yapıldı. Türkiye’de geliştirilen yerli ürünler sergilendi. Girişimciler, fikirlerini tanıtıma fırsatı buldu.

2018 yılından beri düzenlenen TEKNOFEST bir sene İstanbul’da sonraki sene Anadolu’nun bir şehrinde düzenleniyor. Bu sene İstanbul’da düzenlenen festivalin ardından önümüzdeki sene TEKNOFEST’e hangi şehrin ev sahipliği yapacağı merak konusu olmuştu. TEKNOFEST 2021’in kapanış konuşmasında söz alan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2022'yi Samsun'da düzenleyeceklerini belirterek, "TEKNOFEST Karadeniz 2022'de Samsun merkezli olarak Karadeniz'in yeşil ve mavinin her tonuna sahip muhteşem güzelliklere haiz şehirlerimizde gerçekleştirilecek." dedi.

TEKNOFEST 2020, Gaziantep’te düzenlenmişti. TEKNOFEST 2022 ile birlikte Karadeniz gençleri TEKNOFEST coşkusuna katılabilecek. TEKNOFEST 2022’nin hangi tarihte düzenleneceği henüz belli değil.

Yurt dışındaki ilk TEKNOFEST Azerbaycan’da yapılacak

Selçuk Bayraktar’ın açıklamalarına göre aralarında KKTC, Ukrayna ve Endonezya’nın bulunduğu birçok ülke TEKNOFEST’i kendi topraklarında düzenlemek istiyor. Yurt dışındaki ilk TEKNOFEST, gelecek sene Azerbaycan’da yapılacak.