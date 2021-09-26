"TEKNOFEST 2022 Karadeniz" Samsun’da

T3Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “TEKNOFEST 2022 Karadeniz”i Samsun’da düzenleyeceklerini açıkladı.

21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılan TEKNOFEST 2021’in ödül töreninin ardından konuşan T3Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bir TEKNOFEST daha büyük bir fırtına gibi esti geçti. TEKNOFEST, Anadolu’yu baştanbaşa kuşatan bir şenlik. İki yıl önce, TEKNOFEST’i bir yıl Anadolu’da, bir yıl da İstanbul’da yapma kararı aldık. Geçtiğimiz sene TEKNOFEST 2020’yi Gaziantep’te gerçekleştirdik. TEKNOFEST 2022’yi ise Milli Mücadele meşalesinin yandığı, bir ulusun kahramanlık destanının başlangıcı olan Samsun’da düzenleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. TEKNOFEST 2022 Karadeniz’de Samsun’da buluşmak üzere” dedi.

Bayraktar’ın Samsun müjdesi büyük alkış aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise “TEKNOFEST ateşi Milli Mücadele ateşinin yandığı Samsun’dan yayılacak. TEKNOFEST Karadeniz tüm ülkede teknoloji ateşini yakacak. TEKNOFEST Samsun’a hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST bayrağı Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar tarafından Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’a teslim edildi.

TEKNOFEST bayrağı teslimi güçlü Türkiye pozu ile sona erdi.

Samsun’a ödül yağdı

Atatürk Havaalanında düzenlenen TEKNOFEST 2021 ödül törenlerinde Samsun üniversitesine ödül yağdı. Ülkenin en genç üniversitelerinden biri olarak 2018 yılında kurulan Samsun Üniversitesi Eylül 2018’de düzenlenen ilk TEKNOFEST yarışmasında alçak irtifa roket yarışmasında elde ettiği ikincilikle Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline merhaba dedi. Her yıl başarısını artırarak devam ettiren Samsun Üniversitesi takımları bu yıl iki alanda birincilik, bir alanda ikincilik bir alanda üçüncülük ve bir alanda da dördüncü olarak teşvik ödülü aldı.

İlk olarak Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması’nda verimlilik alanında ikinci olan Samsun Üniversitesi Elektrikli Araç Takımını (SAMÜELAR) aynı zamanda kurul özel ödülüne de layık görüldü.

İkinci olarak Atakum Gençlik Merkezi TANYELİ takımı Orta İrtifa Roket Yarışması’nda birinci olarak ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. TANYELİ roket takımı aynı zamanda en özgün tasarım ödülüne de layık görüldü.

Üçüncü olarak 2018 alçak irtifa ikincisi ve Intercollegiate Rocket Engineering Competition 2021 Spaceport America Cup yarışmasında Teknik Mükemmeliyet Kategorisi ikinci olan Samsun Roket Takımı Yüksek İrtifa Roket Yarışması’nda üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Keza 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları 2021 Yılı Final Yarışması’nda “Hibrit Roket Motor Tasarımı: Analizleri, Üretimi ve Testleri” adlı projeleriyle öğrenciler Muhammed Emin Kılınç, Emre Kara ve Muhammed Ernur Engür savunma, uzay ve havacılık kategorisinde teşvik ödülüne layık görüldü.

Samsun Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Hem üniversitemizin hem de bağımsızlığımıza giden yolun ilk kilometre taşı olması hasebiyle Milli Mücadele’nin sembol kenti olan Samsun’umuzun adını yücelten ve 2022 yılındaki TEKNOFEST’in Samsun merkezli olarak yapılacak olmasında büyük emekleri olan öğrencilerimizi, akademik danışmanlarını ve onları yetiştiren tüm hocalarımızı yürekten kutluyor ve milli teknoloji hamlesinin bu yeni neferlerini saygıyla selamlıyoruz” denildi.