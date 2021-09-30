Teknofest 2021 “İnsanlık Yararına Teknoloji” Yarışmasında “Covar-19” robotuyla 2.’lik ödülü

Ön değerlendirme ile kabul edilen 195 proje arasından 53 proje arasına girerek Teknofest kapsamında düzenlenen

“İnsanlık Yararına Teknoloji” yarışmasına katılmaya hak kazanan Aksel Deniz Akgül, tasarladığı “Covar -19” isimli robotuyla ikincilik ödülüne layık görüldü.

Festival kapsamında düzenlenen “İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması”nın lise seviyesi “Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi” ikincisi, Bilfen Üsküdar Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Aksel Deniz Akgül oldu. Akgül, Covar-19 “UV-C ile Covid-19 virüs sterilizasyonu yapan otonom robot projesi” ile önce TÜBİTAK Lise Öğrencileri Proje Yarışmasına ardından Teknofest 2021’de de yarıştı ve dereceye girdi.

Bilfen Liseleri öğrencileri 12. Uluslararası MEB Robot Yarışmasında “Tasarla - Çalıştır” kategorisinde okullarına ikincilik ödülünü kazandırdıkları robotlarının yanı sıra yine Robot Kulübü öğrencileri tarafından tasarlanan, içinde yapay zekâ barındıran Akıllı Robot projesi “BİLROB” ile festival alanında yerlerini aldı.

Festival kapsamında düzenlenen diğer bir yarışma olan “Ulaşımda Yapay Zekâ”da ise Bilfen Liseleri Öğrencileri Aksel Deniz Akgül, Mahir Erdem Pişmaf, Korhan Karadere ve Nami Yağız Onat, “Otonom uçan arabalarının iniş kalkış alanlarının uygunluğunun yapay zeka yardımı ile tespit edilmesi’’ amaçlı projesiyle yarıştı.

Teknofest’e katılan Bilfen Liseleri, kendi okullarında kurulan ve alanında ülkemizde tam donanımlı olan Maker Station Laboratuvarının küçük bir örneğini de stantlarına getirerek teknoloji severlerle buluşturdu. Öğrencilerin yeni nesil projeler ürettiği bir mekân olarak tasarlanan Maker Station, “Hayal et, tasarla, üret” sloganıyla Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin laboratuvarlarıyla eş değer özelliklere sahip.

Tasarlanan ve adını Covar-19 olarak belirlenen bu robot, çalışma sisteminde birinci aşamada bulunduğu ortamı haritalaması ve hareketi, ikinci aşamada ise robotun bulunduğu alandaki havayı vakumlaması, UV-C ledleriyle virüsü yok etmesi ve havanın tekrar odaya bırakılması sağlandı. İkinci aşamada UV-C den kurtulan virüsler için filtreleme de yapıldı. Covar-19 Robotunun görevi, bilinmeyen bir ortamda IR-kamera, IR-projektör ve gerçek zamanlı konum tespiti için odometri kullanarak, oluşturulan sanal harita üzerinde navigasyon yöntemi ile belirlenen bölgede gerçek zamanlı hareket ederek, seçilen bölgeye göre UV-C ile sterilizasyon sağlaması ve görev tamamlanınca başlangıç istasyonuna geri dönmesi ve güneş enerjisi ile desteklenerek şarj edilmesidir.