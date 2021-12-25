Tekli: "Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayi yatırımları Anadolu’ya yayılmalıdır"

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Türkiye’nin artık savunma havacılık ve uzay sanayisinde Amerika’nın, Fransa’nın, Rusya’nın, Çin’in oturduğu masada olduğunu belirterek, "Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayi yatırımları Anadolu’ya yayılmalıdır" dedi.

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi (SAHA İstanbul) yönetim kurulu üyesi ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ve Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Sürmen, Mersin’e SAHA Ofisi kurulması noktasında aldıkları davet üzerine Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ni (MTOSB) ziyaret ederek, sanayi alanında faaliyet gösteren firma temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıda yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "32 değişik şehirde savunma sanayi alanında hizmet veren ve verme potansiyeli olan yaklaşık 700 firmayı bünyesinde bulunduran SAHA, bir çatı yapılanmasıdır. Mersin’in savunma sanayi alanındaki gücünü ortaya çıkartacak projelere imza atması noktasında bir şüphemiz yok. İl bazında proje odaklı çalışmalarla SAHA olarak bizler de Mersinli sanayicilerimizin daha ileriye taşınma noktasında elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Bu yatırımlar Türkiye geneline yayılmalı"

MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise SAHA İstanbul Yönetimine Mersin’e yaptıkları ziyaret için teşekkür ederek, "Savunma sanayi ülkemizin stratejik yatırımıdır ve ulusal güvenlik konusudur. Bundan dolayı yerli ve milli olmak zorundadır. Devletin vizyonu ile başlayan bu süreç, bu gün özel sektör firmalarımızın vizyonu, ilgisi ve girişimciliği ile ülke savunma ve havacılık sanayisini deyim yerindeyse süper lige taşımıştır. Artık savunma havacılık ve uzay sanayisinde Amerika’nın, Fransa’nın, Rusya’nın Çin’in oturduğu masadayız. Ancak, bu yatırımlar Türkiye geneline yayılmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Anadolu’nun üretim gücünden yararlanılması gerektiğine işaret eden Tekli, "Nasıl ki Kurtuluş Savaşı Anadolu’dan başladıysa, nasıl ki cumhuriyetin ilk sanayi ve ekonomi yatırımları Anadolu’ya yapıldıysa, nasıl ki 80’ler sonrası başlayan yeni ekonomi hamlesinde büyük etkiyi ve katkıyı Anadolu’nun girişimci sanayicileri gerçekleştirdiyse, Türkiye’nin bu yeni savunma, havacılık ve uzay sanayi yatırım vizyonu da Anadolu’ya yayılmalıdır" şeklinde konuştu.

"Bizler de bu işe dahil olmak istiyoruz"

Güçlü ve potansiyeli olan Anadolu illerinin yok sayılmaması gerektiğini, bu illerin başında da Mersin’in geldiğini vurgulayan Tekli, şöyle devam etti; "Bu amaçla savunma, havacılık ve uzay sanayine iş yapmak, bu hikayenin bir parçası olmak adına savunma, havacılık ve uzay sanayine hizmet veren yerli firmalarımızın bir araya geldiği bir kümelenme olan SAHA İstanbul’u Mersin’e davet ettik. Mersin-Tarsus OSB sanayicileri olarak bizler de bu işe dahil olmak istiyoruz. Mersin-Tarsus OSB sanayicilerinin bu gücü vardır. Barındırdığı Teknik Meslek Yüksek Okulu, Yenilikçi Meslek Lisesi, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi ile yeni nesil bir OSB kampüsüne dönüşen Mersin-Tarsus OSB, bu noktada tüm üyelerinin yanında olacaktır. Mersin-Tarsus OSB içinde savunma sanayine iş yapan gurur duyduğumuz firmalarımız var. SAHA İstanbul’a üye olan firmalarımız da var. Biz Meslek Lisesi öğrencilerimizin şimdiden bu vizyonla yetişmesini istiyoruz. Biz üniversite öğrencilerimizin şimdiden bu vizyona göre eğitilmelerini istiyoruz. Kent geneline her sektöre dalga dalga yayılmasını umduğumuz bu vizyona, Mersin-Tarsus OSB olarak destsek vermek istiyoruz."

Toplantı, MTOSB sanayicilerinin SAHA İstanbul yönetimi ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.