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Tekkeköy’deki projeler TEKNOFEST’e kadar tamamlanacak

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede devam eden ve tamamlanan proje ve çalışmaları yerinde inceleyerek yapım işlemleri süren projelerin TEKNOFEST’e kadar tamamlanması talimatını verdi.

Bilim ve Teknoloji 14.02.2022, 16:20
Tekkeköy’deki projeler TEKNOFEST’e kadar tamamlanacak

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede devam eden ve tamamlanan proje ve çalışmaları yerinde inceleyerek yapım işlemleri süren projelerin TEKNOFEST’e kadar tamamlanması talimatını verdi.

30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun ev sahipliğinde düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesinde Tekkeköy Belediyesi çalışmalarını ve projelerini hızlandırdı.

Tekkeköy misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Samsun ev sahipliğinde 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST için hazırlıların aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “TEKNOFEST heyecanı tüm Karadeniz gibi bizleri de sardı. Böyle büyük ve önemli bir festivale şehrimizin ev sahipliği yapması hepimiz için gurur verici. Tekkeköy konumunun yanında festival alanına yakınlığı, protokol yolu üzerinde bulunması, otellere ve birçok büyük tesis ile etkinlik alanlarına sahip olması gibi daha birçok nedenle diğer ilçelere göre daha aktif rol alacak. Bizlerde tespitlerimiz ve istişarelerimiz çerçevesinde gerekli çalışmaları planladık” dedi.

Tekkeköy daha hızlı tempo ile çalışacak

Dünyanın en büyük havacılık festivalinin şehrimizde en güzel şekilde icra edilmesi noktasında Tekkeköy Belediyesinin üzerine düşen görevleri yerine getirmek için en üst seviyede çaba gösterdiğine vurgu yapan Başkan Togar, “Özellikler kültürel, sosyal, turistlik alanlardaki projelerle tesislerin tamamlaması ve ilçeye gelen yerli yabancı misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için tüm ekiplerimiz ile hızlı bir tempo ile çalışıyoruz. Bu manada ilçemizde devam eden ve tamamlanan proje ve çalışmaları yerinde inceleyerek yapım işlemleri süren projelerin tamamlanması talimatını tüm ekiplerimize verdik” diye konuştu.

Yeşil Yol Projesi ağustosta tamam

Yürütülen en önemli projelerden biri olan bisiklet ve yürüyüş yolu projesinin ağustos sonunda tamamlanacağına dikkat çeken Togar şöyle devam etti:

“Bölgemize, şehrimize ve ilçemize farklı bir yaşam alanı kazandırma yolunda Şabanoğlu, Kerimbey, Cumhuriyet, Kurtuluş ve Kirazlık gibi önemli beş mahallemiz, bir organize ile üç sanayimizin içerisinden geçen bölgede ilk ve tek olan farklı bir konseptle projelendirdiğimiz 7,5 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yoluyla yeşil yol projemizde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Şehrimizde yapılacak olan TEKNOFEST’e kadar projemizin ayrıntılarını tamamlayarak bölgede ilk ve tek olan bu güzel spor ve yaşam alanını tüm donanımları ve çevresindeki düzenlemeleriyle şehrimize kazandırmış olacağız.”

Stat ve Arkeoloji Vadisi yürüyüş yolları ağustosa hazır olacak

Birçok proje ve çalışmanın yanında özellikle ilçe stadı ve Arkeoloji Vadisi yürüyüş yollarının tamamlanması için temponun kat kat hızlandığını söyleyen Togar, “Bisiklet ve yürüyüş yolu, stat, arkeoloji vadisi seyir terası ve ahşap yürüyüş yolları gibi daha birçok çalışma, hizmet ve projelerimizi ağustos ayı sonunda şehrimiz ev sahipliğinde yapılacak olan TEKNOFEST’e kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Spor alanları, park ve bahçeler, tarihi turistlik ve doğal değerlerimiz, tesislerimiz, gezip görülecek yerlerimiz, dinlenip vakit geçirilecek alanlarımız ve tüm kültürel, sosyal ve diğer tesislerimiz ile misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için Tekkeköy hazır olacak” ifadelerini kullandı.

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