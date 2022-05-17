TEKFEST ödülleri Türkiye’nin dört bir yanına dağıldı

Özel Teknoloji Fen Koleji’nin ortaokul ve liselere yönelik Türkiye’de ilk defa gerçekleştirdiği TEKFEST Proje Yarışması’nın 1’incisi ’Su Krizi ve Kuraklık’ mottosu ile düzenlendi. Dereceye giren birinci olanlara 10 bin lira, ikinci olanlara 5 bin lira, üçüncü olanlara 2 bin 500 lira başarılı proje ödülü takdim edildi.

Ortaokul ve lise dönemindeki gençlerin proje kültürü ile girişimcilik pratiğini güçlendirmek ve hayatı kolaylaştırmalarını sağlamak üzere düzenlenen ödül töreninde heyecanlı anlar yaşandı. Fırsat verildiğinde gençlerin başaramayacağı hiçbir şey olmadığını belirten Özel Teknoloji Fen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atış, "Kalıpların dışında, özgürce düşünen, öğrenmeye ve gelişime açık, dünyayı takip eden, dünyaya kendini rahatça ifade edebilen, özgüveni sağlam, modern bir nesil ile karşı karşıyayız. Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek hedefiyle, eğitim dünyasına, evrensel standartlarda okul kazandırmaya karar verdiğimizde, matematik zekasıyla düşünen, bilim gücüyle karar veren, fizik kuşkuculuğuna sahip, pırıl pırıl bir nesil hayal etmiştik. Bu projede de gördük ki gençler istedikten sonra her şey başarabilir. Bu sebeple TEKFEST sadece Bursa’daki öğrencilere değil doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ülkemizin dört bir yanındaki tüm okullara ve gençlere açık olarak gerçekleşti" dedi.

Teknoloji Fen Koleji TEKFEST Proje Yarışması’nda ödüller Türkiye’nin dört bir yanına dağıldı. Niğde, İzmir, Mersin ve İstanbul’dan proje yarışmasına katılarak ödül alan öğrencilerin projeleri ortaokul ve lise olmak üzere iki kategoride değerlendirildi. Bu yıl, ’Su Krizi ve Kuraklık’ mottosuyla düzenlenen festivalde dereceye giren birinci olanlara 10 bin lira, ikinci olanlara 5 bin lira, üçüncü olanlara 2 bin 500 lira başarılı proje ödülü takdim edildi.

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Ortaokulu’ndan Mustafa Batu Eren, “Tasarrufa Evinden Başla Dünya’yı Kurtar” isimli projeleriyle birinci oldu. Öğrenci ödüllerini danışman öğretmenleri Hüseyin Yetişir ile beraber aldı. Ortaokul kategorisinde Bağcılar Ziya Gökalp Ortaokulu’ndan Fidan Kılınç, "Düğmeli Musluk" isimli projesiyle ikinci oldu. Öğrenci ödüllerini danışman öğretmenleri Seyit Mehmet Akbaba ile birlikte aldı. Üçüncülüğe ise FMV Özel Erenköy Işık Okulları “Su Bekçisi” isimli projeleriyle Demir Bulca, Erda Ashilan, Kerem Köse ve Ümit Kerem Şahince layık görüldü. Öğrenciler ödüllerini danışman öğretmenleri Ayşegül Girgin ile beraber aldı.

Terakki Vakfı Okulları Şişli Terakki Fen Lisesi’nden Gökhan Özcan, “Sürdürülebilir Yaşam için Suyunu Havadan Üreten Taşınabilir Sulama Sistemi “EKO-SU-JEN” isimli projeleriyle birinci oldu. Öğrenci ödüllerini danışman öğretmenleri Talha Kılıç ile beraber aldı. Lise kategorisinde Özel Şişe Cam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Sergen Kaan Yeşilli, Ömer Önen ve Veysel Arda Karamehmetoğlu, "Kendi Kendine Yeten Sera" isimli projeleriyle ikinci oldu. Üçüncülüğe ise Güzelbahçe Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Su Krizi için Robo-Tarım" isimli projeleriyle Abdurrahman Ceran ve Çınar Orçun Aydın layık görüldü. Öğrenciler ödüllerini danışman öğretmenleri Rıdvan Dindar ile beraber aldı.