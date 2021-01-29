Tek merkezden acil çağrılar asılsız ihbarların önüne geçecek

Osmaniye’de acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi’nin hizmete girmesiyle koordineli bir şekilde çalışacak olan birimler sayesinde asılsız ihbarların önüne geçilebilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında "112 Acil Çağrı Merkezi" adı altında hayata geçirilen çalışmalardan biri olan Osmaniye’deki “112 Acil Çağrı Merkezi” yeni binasında hizmete girdi. İlk aşamada jandarma 156, İtfaiye 110 ve Orman Yangını 177 acil numaraların devreye alındığı merkezde birimlerin koordineli bir şekilde çalışması halinde asılsız ihbarlarında önüne geçilecek. Konuyla ilgili bilgiler veren Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddisi Arık, oluşturulan sistemle asılsız ihbarların önüne geçmenin amaçlandığını söyledi.

Gelen çağrıların süzüldükten sonra ilgili birimlere aktarılacağını ifade eden Arık, “Ülkemizde tüm çağrıların tek bir numara adı altında birleşmesiyle Osmaniye 112 Merkez Müdürlüğü’nde jandarma 156, itfaiye 110 ve orman yangını 177 devreye aldık. Bu numaraları arayan vatandaşlar 112’yi aramaları halinde personellerimiz çağrıyı karşılayacaktır. Gelen çağrının gerçek manada gerçek çağrı olduğunu süzdükten sonra ilgili birimlere aktarılacak. Jandarma bölgesindeyse jandarmaya, yangınsa itfaiyeye ve orman yangınıysa orman birimine aktararak ilgili birimler kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getirecekler. Benim buradan vatandaşlarımızdan bir ricam olacak. Gereksiz yere 112 acil çağrı hattını meşgul etmemeleri, şu unutulmamalı aranan her bir asılsız çağrı gerçekten ihtiyacı olan bir ağrının önüne geçebilir. Buda vatandaşların can ve mal kaybına neden olabilir” diye konuştu.