TEI’ye dünya çapında ödül

TEI, Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından üst üste 3. kez Kadın Çalışanlarına En Çok Değer Veren İşletme seçildi.

Özellikle kız öğrencilere ilham kaynağı olabilmek ve havacılık sektörünü tanıtmak için 2010 yılından beri her sene kutlanan Havacı Kadınlar Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler bu yıl, pandemi koşullarında gerçekleşti. Önceki senelerde kız öğrencileri yerleşkesinde ağırlayan TEI, bu sene etkinliklerini çevrimiçi ortamda düzenledi. 2000’in üzerinde kişinin TEI YouTube kanalından izlediği, TEI İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Yeliz Çetinkaya, TEI Turboşaft Sistem Tasarım Entegrasyon Müdürü Fatoş Bahar Çekyay ile TEI Kalite Sistem ve Sertifikasyon Teknik Lideri Ayşin Özkan’ın katıldığı çevrimiçi söyleşide kız öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı. Söyleşinin ardından düzenlenen bilgi yarışmasıyla katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Kadınlar Günü’nü içine alan bu haftada kadın çalışanlarını da unutmayan TEI, tüm kadın çalışanlarına hediyeler verdi ve bir fotoğraf köşesi oluşturarak günün hatırasına fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi.

Global havacılığa sunduğu imalat katkıları ve Türkiye’nin havacılık motorları alanındaki ilklerine imza atmasıyla adından sıkça söz ettiren TEI; Dünya Havacı Kadınlar Haftası’na katılan 52 farklı ülkeden yüzlerce firma arasından sıyrılarak kazandığı bu ödülle çalışanlarına verdiği değeri de bir kez daha kanıtladı.