TEI’ye dünya çapında ödül

TEI, kadın çalışanları için devreye aldığı uygulamalar ve kız öğrencilere havacılığı tanıtmak için gerçekleştirdiği etkinliklerle 7’nci kez Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından “Kadın Çalışanlarına En Çok Değer Veren Şirket” seçildi.

2010 yılından bu yana, kız öğrencilere havacılık sektörünü tanıtmak için dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Havacı Kadınlar Haftası çerçevesinde TEI, gerçekleştirdiği Havacılığın Merkezine Güçlü Adımlar ve Havacılığın Güçlü Kadınları Yanınızda projeleriyle, toplam 1.600 kişiye ulaştı.

Havacılığın Merkezine Güçlü Adımlar etkinliğinde kız öğrencileri Eskişehir Yerleşkesi’nde ağırlayan TEI; öğrencilere havacılık motorları parçalarının nasıl üretildiğini gösterirken ayrıca Türkiye’nin özgün ve millî havacılık motorlarını da yerinde görme fırsatı sağladı.

Şubat ayında yaşanan deprem felaketlerinden sonra bölgedeki kadınların ihtiyaç malzemeleri için düzenlediği Havacılığın Güçlü Kadınları Yanınızda projesiyle ise TEI, kadın çalışanları adına hazırladığı hijyen setlerini ve çocuk kitlerini Hatay’a ulaştırdı.

TEI, 56 ülkede düzenlenen 2 bin 178 etkinlik arasından, dünya genelinde farklı kategorilerde toplam 16 ödülün sahibini bulduğu programda, Türkiye’den ödül alan tek şirket oldu.