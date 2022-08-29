TEI Teknofest’e Hazır

Ülkemizin lider motor şirketi TEI, Türkiye’nin havacılık motorlarındaki ilkleriyle dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’de ziyaretçilerle buluşacak.

5’inci senesinde büyük bir coşku ve heyecanla Samsun’da düzenlenecek festivalde TEI, 300 metrekarelik stant alanında millî havacılık motorları başta olmak üzere faaliyet alanlarındaki kabiliyetlerini sergilerken ülkemizin bu alanda geldiği noktayı katılımcılara aktaracak. Her sene TEKNOFEST çerçevesinde yürütücülüğünü üstlendiği Jet Motor Tasarım Yarışması’nda kazananların ödüllerine kavuşacağı, 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanında gerçekleşecek festivalde TEI ayrıca TEI-TJ90 Turbojet Motoru ile taksi gösterileri gerçekleştirecek.

Türkiye’nin ilk turbofan motoru ilk kez Teknofest’te

TEI standını ziyaret eden katılımcılar TEI’nin ülkemize kazandırdığı millî havacılık motorlarını inceleme şansı bulacak. TEI, geçtiğimiz aylarda duyurduğu ülkemizin ilk millî turbofan motoru TEI-TF6000’i de ilk kez TEKNOFEST’te sergileyecek.