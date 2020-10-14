“Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” yükümlülüklerini yerine getiren ve TSE denetimlerini başarıyla tamamlayan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), “Covid-19 Güvenli Üretim ve Hizmet Belgesi” almaya hak kazandı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sürecinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan uygulama ile sanayi şirketlerinin salgının etkilerinden korunmasını amaçlanıyor.

Dünyada görülen ilk vakadan itibaren ilgili makamların yapmış olduğu yönlendirme ve bilgilendirmeler neticesinde şirket genelinde aldığı çok çeşitli önlemler sayesinde çalışanları arasında vaka sayısını ve yayılmasını başarıyla kontrol altında tutan TEI, Türkiye’nin havacılık serüvenine yeni imzalar atmaya devam ediyor.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın katılımı ile düzenlenen törende, TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit’e belgeyi Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız takdim etti. Vali Ayyıldız’a törende Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şennur Azade ve TSE Ürün Belgelendirme Müdürü İsmail Kaynarca eşlik etti.

Belge takdiminin ardından düzenlenen yerleşke turunda Vali Ayyıldız, TEI’nin millî motor projelerini yerinde inceledi.