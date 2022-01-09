TEDAŞ ve KGM’den "yol" protokolü

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında “Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Yapım Sahasına İsabet Eden Elektrik Dağıtım Tesislerinin Deplase Edilmesine İlişkin Tip Protokol” imzalandı.

TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında “Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Yapım Sahasına İsabet Eden Elektrik Dağıtım Tesislerinin Deplase Edilmesine İlişkin Tip Protokol” imzalandı. Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen imza törenine TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcıları Zafer Turut ve Bora Ülker ile Karayolları Genel Müdür Yardımcıları Mücahit Arman, Selehattin Bayramçavuş ve Ahmet Sağlam ile iki kurumun bürokratları katıldı. Protokole imzayı TEDAŞ adına Yapıcı, Karayolları Genel Müdürlüğü adına da Uraloğlu attı.

Kurumlar arası yetki ve sorumluluklar belirlendi

İmzalanan protokolle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarını engelleyen yer üstü veya yer altı elektrik dağıtım tesislerinin yerinin değiştirilmesine ilişkin iş süreçleri, şartları ile kurumlar arası yetki ve sorumluluklar belirlendi. İki kurum arasında imzalanan protokolle elektrik dağıtım şirketlerinin de katkısı ve işbirliğiyle ulaşım yatırımlarında oluşabilecek gecikmenin önlenmesinin yanı sıra, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yol yapım işlemlerine yönelik sahalarda bulunan yer üstü ve yer altı elektrik dağıtım tesislerinin yerinin değiştirilmesine ilişkin iş süreçlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanıyor. Uygulamada bütünlüğün sağlanması ve sahada yaşanılabilecek muhtemel sorunların önüne geçilmesi ile ulaşım yatırımlarında oluşabilecek gecikmenin önlenmesi de diğer bir amaç olarak dikkati çekiyor.