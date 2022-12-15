Tecno, yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı

Teknoloji markası Tecno, yeni dizüstü bilgisayarı Megabook S1’i tanıttı.

Teknoloji markası Tecno, yeni dizüstü bilgisayarı Megabook S1’i kullanıcılarına tanıttı. Bilgisayar; akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar arasında bağlantı da sağlayabiliyor. Yeni nesil OneLeap, şirketin yeni Phantom X2 serisi ve Megabook S1’ini akıllı kablosuz bağlantıyla birbirlerine bağlıyor. Air bağlantısını destekleyen NFC işlevine sahip ve One Leap, veri paylaşımı, dosya yönetimi, çoklu ekran işbirliği ve ters ağ paylaşımını içeren beş kilit işlevi gerçekleştiriyor. Bağlantı verimliliği de yüzde 50 oranında iyileştiriliyor. Bilgisayar, Iceless Craft teknolojisiyle ince tasarımıyla dikkat çekiyor. Yüzde 90’a varan ekran-gövde oranına sahip sınırsız 16:10 ekranı ile iş kullanıcıları ve içerik üreticilerine hitap ediyor. Intel Core’un yeni i7-1260P işlemcisi tarafından desteklenen bilgisayar, 8 ve 16 GB’lık LPDDR5 RAM ile donatıldı.