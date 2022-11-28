TECNO, çift prizmalı periskop tele kamerasını tanıttı

Teknoloji şirketi TECNO, geniş eğim açısı becerisine sahip çift prizmalı periskop tele kamerayı piyasaya süreceğini duyurdu. Çift prizmalı tele kamera teknolojisinin, çift prizmanın rotasyonu sayesinde gerçek yapay zekayla takip edilen çekimler sunduğu belirtildi.

Dünyada birçok pazarda faaliyet gösteren küresel teknoloji markası TECNO, çift prizmalı periskop tele kamera (Eagle Eye Lens olarak bilinen) teknolojisini tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yenilik, şu anda küresel akıllı telefon alanını saran birinci sınıf teknolojik ilerlemelerin evrimine odaklanan bir webinarda sergilendi. 2023 yılında piyasaya sürülecek olan premium akıllı telefon modelleri ile birlikte sunulması planlanan şirketin Eagle Eye lensi, büyük eğim becerisine sahip çift prizmalı periskop kamerası olacak.

Kameranın özellikleri hakkında şu bilgiler verildi:

Lensin gerçek yapay zeka ile izleme ve çekimi mümkün kılan dahili rotasyonel çift prizması, hem pozitif hem de negatif eksende 6 derece genişliğinde olabilecek ultra dengeleme açısına izin veriyor. İki prizma tek eksenli olarak +/- 8 derece veya +/- 10 derece ile kısa kenar yönünde +/- 16 derece ve uzun kenar yönünde +/- 20 derecelik birleştirilmiş tek eksenli eğim aralığını oluşturarak görüntüde hareket eden cisimlerin akıllı bir şekilde izlenmelerini sağlıyor. Sonuç olarak, hareketli cisimler sürekli telefoto lensin görüş alanının merkezinde oluyor. Özellikle, Android ya da iOS akıllı telefonlarda mevcut izleme ve çekim özellikleri, nesneyi çerçeveye yerleştirmek için dijital kesme teknolojisini kullanır. Şirketin Eagle Eye Lens teknolojisi ise gerçek fiziksel izleme ve çekim deneyimine ulaşan ilk teknoloji ve kullanıcılara hatasız olan ve dijital kesme gerektirmeyen görüntüler sunuyor.

TECNO Image Ar-Ge Merkezi Müdür Yardımcısı Jimmy Hsu şöyle konuştu: "Eagle Eye Lensi’nin sunduğu yeni görüntü teknolojisi, kullanıcılara hareketli cisimlerle heyecan verici videolar çekmenin zevkini daha da iyi hale getirerek üstün video dengeleme deneyimleri de yaşatır. Eagle Eye Lens, F1 yarışları gibi spor videolarını çekerken telefoto lenslerinde yaşanan sınırlı görüntü sorununu çözebilir. Bunun yerine, en son teknoloji ekipmanlar yarış otomobillerinin hızlı hareketlerini en iyi şekilde izleyebilir, algılayabilir ve yakalayabilir. Bu, uzak çekim yapan kullanıcılara mümkün olan en iyi deneyimi yaşatır."