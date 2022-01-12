banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu! İstanbul'a kar yağacak mı?
Yurtta hava durumu! İstanbul'a kar yağacak mı?
Saddam’ı yargılayan hakim Irak Cumhurbaşkanlığına aday
Saddam’ı yargılayan hakim Irak Cumhurbaşkanlığına aday
LPG fiyatlarına zam yapıldı
LPG fiyatlarına zam yapıldı

Tavuk tüyünden yalıtım malzemesi geliştirdiler

Alp Oğuz Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında tavuk tüyünden yalıtım malzemesi üreterek ısı transferini en aza indiren proje geliştirdi. Öğrenciler, 1 milyon 930 bin 175 binayı bir yılda çıkan atık tavuk tüyleri ile izole etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Bilim ve Teknoloji 12.01.2022, 10:20
Tavuk tüyünden yalıtım malzemesi geliştirdiler

Alp Oğuz Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında tavuk tüyünden yalıtım malzemesi üreterek ısı transferini en aza indiren proje geliştirdi. Öğrenciler, 1 milyon 930 bin 175 binayı bir yılda çıkan atık tavuk tüyleri ile izole etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Alp Oğuz Anadolu Lisesi öğrencileri Azra Özakkül, Hasan Baran Gülaldı ve Refik Ertem, Enerji Haftası nedeniyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında proje geliştirdi. Söz konusu projede, gözenekli yapıya sahip olan tavuk tüyleri sıkıştırılarak yalıtım malzemesi haline getiriliyor. Yanıcı özelliği diğer yalıtım malzemelerine göre daha uzun sürede ortaya çıkan tavuk tüyleri, ısı transferini de en aza indirme özelliğine sahip. Türkiye’deki tavuk üretimi nedeniyle 243 bin ton tavuk tüyünün çöp olarak ortaya çıktığını belirten öğrenciler, yaptıkları hesaplamalara göre 1 milyon 930 bin 175 binayı bir yılda çıkan atık tavuk tüyleri ile izole etmenin mümkün olduğunu söyledi.

2019’dan bu yana 1 milyar 207 milyon tavuk kesimi

Proje hakkında bilgi veren 11. sınıf öğrencisi Azra Özakkül, “Türkiye’de 2019 yılından itibaren 1 milyar 207 milyon tavuk kesimi yapıldı. Dolayısıyla 243 bin ton tavuk tüyü ortaya çıkmış. Biz de bu tavuk tüylerini en verimli şekilde kullanmaya çalıştık. Tavuk tüyleri, gözenekli bir yapıya sahip. Aynı zamanda hafif. Gözenekli yapısı sayesinde tüyde hava boşlukları bulunuyor. Biz bu hava boşlukları aracılığı ile ısı transferini en aza indiriyoruz. Yangına dayanıklı diğer yalıtım malzemelerine oranla hem çevreyi daha az kirletiyor hem de daha geç yanıyor. Öte yandan Türkiye’de tavuk kesimi yoğun olduğu için bulunması kolay bir malzeme. Bu sayede ülke ekonomisine de katkıda bulunabileceğiz” dedi.

Tavuk tüyünden tuğla

10. sınıf öğrencisi Hasan Baran Gülaldı, “Tüylerde bulunan keratin maddesi hafif ısı yalıtıcı, su itici ve biyolojik olarak çözünebilir özellikte. Şu anki yalıtım malzemelerinin büyük çoğunluğu sentetik ve petrol esaslı olup sağlığımıza ve doğaya zararlı atıklar oluşturmaktadır. Bu tüylerin yalıtım malzemesi olarak kullanılmasıyla sağlıklı bir malzeme ile yalıtım yapmayı, ekonomik kazanç elde etmeyi ve çevre kirlenmesini engellemeyi amaçlıyoruz. Bazı şirketler, tavuk tüylerini geri dönüştürerek ilaç sanayisinde ve inşaat sektöründe kullanmıştır. Proje kapsamında, tavuk tüylerinin kimyasal etkenlerle sıkıştırılarak tuğla biçimine getirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Bir yılda 1 milyon 930 bin 175 binayı izole edebiliriz”

11. sınıf öğrencisi Refik Ertem de “Tavuk tüyünü içeren yalıtımlı bir ev modeli tasarladık. Proje çerçevesinde tavuk tüylerinin belli aşamalardan geçirilip tuğla haline getirildikten sonra dış ve iç cephe arasında konulması gerekiyor. Tavuk tüyünün gözenekli yapısı sayesinde evin kışın sıcak, yazın da serin olması mümkün olacak. Projeyi geliştirirken, tasarladığımız evi buzdolabına koyduk. Evin buzdolabı sıcaklığına gelip soğuması yaklaşık yarım saat sürdü. Tavuk tüylerini yerleştirerek buzdolabına koyduğumuzda ise evin soğuması daha uzun sürdü. Dünyada çok fazla tavuk tüyü çöpe gidiyor. Bu tavuk tüylerini geri dönüştürerek fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre, 1 milyon 930 bin 175 binayı bir yıllık çıkan atık tavuk tüyleri ile izole etmek mümkün olacaktır” sözlerine yer verdi.

Sesi de geçirmiyor

Okul müdürü Ali Gürlek ise Türkiye’de tavuk üretiminin yoğun olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Üretilen tavukların tüyleri de çöp olarak kullanılıyor. Öğrencilerimiz, ‘Bu çöpü nasıl değerlendirebiliriz?’ düşüncesiyle yola çıktı. Yaptıkları araştırma sonucunda tavuk tüyünün yalıtım malzemesi olarak kullanılabileceği sonucuna vardılar. Tüylerin öğütüldükten sonra sıkıştırılıp duvar malzemesine getirilerek inşaatta kullanılabileceğini gördüler. Öğrencilerimiz, tavuk tüyünün hem sesi hem sıcaklığı hem de soğuğu geçirmeyen bir malzeme olduğunu söylüyor. Eğer uygulanabilirse çöp olarak görülen bu malzeme, ülke ekonomisine kazandırılacak. Tavuk tüyü aynı zamanda yangın olayında diğer maddelere göre çok daha geç yanacak bir madde.”

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, yaşanabilir ve yaşam kalitesinin yüksek olduğu bir dünya oluşturabilmek, temiz enerji ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturan çalışmaların önemine değinerek okullarda gerçekleştirilen çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11