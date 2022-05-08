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Tasarımlar iyiliğe dönüştü

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerinin, mobilya tasarımı dersinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfını (TEGV) desteklemek amacıyla imza attıkları tasarımlar ürüne dönüştü. ‘Empatik Fikir’ teması çerçevesinde tasarlanan mobilyalardan üçü, bir firma tarafından üretilmeye başlanırken ay sonunda satışa çıkacak mobilyalardan elde edilecek gelir, TEGV’e bağışlanacak.

Bilim ve Teknoloji 08.05.2022, 10:10
Tasarımlar iyiliğe dönüştü

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerinin, mobilya tasarımı dersinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfını (TEGV) desteklemek amacıyla imza attıkları tasarımlar ürüne dönüştü. ‘Empatik Fikir’ teması çerçevesinde tasarlanan mobilyalardan üçü, bir firma tarafından üretilmeye başlanırken ay sonunda satışa çıkacak mobilyalardan elde edilecek gelir, TEGV’e bağışlanacak.

“Empatik Fikir” projesi, Yaşar Üniversitesi ve çocuklar için gönüllülere dayalı eğitim programları sunan bir vakıf olan TEGV ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın ortak girişimiyle önceki yıl bir sosyal sorumluluk projesi olarak başladı. Projeyle İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerinin “empati” fikriyle çocuklar için tasarladıkları mobilyaların; üretimi, dağıtımı ve satışı için ortak bir platform oluşturuldu. Ders koordinatörü Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio, Gökhan Keskin ve yarı zamanlı öğretim elemanları Cengiz Ultav, Ertan Demirkan, Can Aysan ile araştırma görevlileri İrem Deniz Akçam, Müge Sever önderliğinde ilerleyen projenin amacı, “empati” kelimesinden yola çıktı. Geçen yıl, yılsonu bitirme projeleri çerçevesinde öğrenciler, öğretim elemanlarının gözetiminde firma uzmanlarının desteği, TEGV tarafından sağlanan eğitim programlarında aktif olarak yer alan çocuklar ile ebeveynlerinin katkıları ve geribildirimleriyle tasarım fikirlerini geliştirdi. Firma, toplam 25 öğrenci projesi arasından satış kampanyası için optimize edilebilecek, prototip oluşturulabilecek, üretilebilecek ve tüm mağaza ağı içinde dağıtılabilecek üç tasarım önerisini seçti.

Tüm gelir bağışlanacak

Ayşenur Allı ve Hazal Vecel’in Dino Bench, Gülşah Altınok ve Mehlika Soycan’ın Little House, Ece Kişioğlu ve Bartu Mısırlı’nın Mini-Mo isimli tasarımları, firma fabrikasında üretilmeye başlandı. Mobilyalar, bu ay sonunda düzenlenecek tanıtım töreninin ardından mağazalarda satışa çıkacak ve elde edilecek tüm gelir TEGV’e bağışlanacak. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav, “Empatik Fikir projesi, tasarım kültürünün temel bir değeri olan empatiyi hayata geçirmeyi amaçlıyor. Sosyal etkinin sağlanması, Yaşar Üniversitesinin misyonunun bir önceliği ve stratejik hedefi. Bölüm olarak da eğitim kurumları, sanayi ve sivil toplum arasında birlikte çalışan iş birliklerini çok önemsiyoruz” dedi.

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