Tamir ve ikinci el parçaya talep arttı

Arızalanan bilgisayar parçalarını yenileriyle değiştirmek kullanıcılara kolay gelse de bu alanda artan parça fiyatları vatandaşları tamire ve ikinci el alımına yönlendirdi.

Bilgisayar alırken sıfır parçaları pahalı bulan vatandaşlar, ikinci el parçalara yöneldi. İnternet üzerinden alınan ikinci el parçalarda tercih edilen internet sitelerinin ve kargoların güvenilir olmasının yanında paketlemenin de özenli yapılması gerekiyor. Bilgisayar tamircisi Yusuf Arslan, ikinci el parça alınırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

İnternet üzerinden alınan parçaların her zaman güvenilir olmayabileceğini belirten bilgisayar tamircisi Yusuf Arslan, bu parçaların belli başlı siteler üzerinden alınması gerektiğini vurguladı. Parçaların yan sanayi sitelerden alındıktan sonra birçok sıkıntının baş gösterebileceğini aktaran Arslan, dikkat edilmesi gerekenleri şu sözlerle ifade etti:

“Kargoda ürünün güzel sarılması çok önemli. Kutunun kalınlığı, kalitesi ve sarıldığı baloncuğa göre bunun sağlamlığı artırılabiliyor. İkinci el parçaları test etmeden almamamız lazım. Test etmeden size getirilen parçanın çalışıp çalışmadığını anlayamazsınız. Önce test etmeniz gerekir. Örneğin çalışan ana kart üzerinde RAM görüntü veriyor mu vermiyor mu? Onun dışında hard diskin test edilmesi için belli başlı programlar var. Bu programları açıp o şekilde hard diskin veri aktarımı, sağlık derecesinde herhangi bir sıkıntısı var mı, diye kontrol edilmesi gerekiyor.”

Sıfır bilgisayar almak veya toplamak isteyen vatandaşlara bazı uyarılarda bulunan Yusuf Arslan, sıfır parçaların pandemi dolayısıyla üretim sıkıntıları olması ve dolar kuru üzerinden ithal edilmesi nedeniyle fazla pahalı olduğunu aktardı.

“İnsanlar ikinci el parçalara yöneldi”

Bilgisayarı ile ilgili sorun yaşayan kişilerin direkt sıfır bilgisayara yönelmesi yerine, ellerinde olan parçaları bir bilgisayar tamircisine göstererek sorunu çözmek adına adımlar atmasının daha yararlı olduğunu ifade eden Yusuf Arslan, “Her zaman sıfır olacak diye bir şey yok. Düzgün bir şekilde tespit edip gerekli testleri geçirdikten sonra birçok parçayı gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bazı makinelerde bazı kronik sorunların çözümleri olabiliyor. Makineniz bozulduktan sonra yenisini alayım demek yanlış bir düşünce. Bir tamirciye getirebilirsiniz, biz tamirciler olarak birçok sorunu giderebiliyoruz. Yeni makine almak çözüm değil. Bize getirilen ve bizim tamir ettiğimiz bilgisayarlar da tabii ki kalıcı olmayabiliyor. Mesela; ekran kartı bazen arızalanıyor, ısıtılarak düzeltilebiliyor ama bunun bir hafta ömrü de olabiliyor, yaklaşık bir sene boyunca da götürebiliyor. Sıfır ürünler pahalı çünkü parçaların bu aralar üretimi istenilen düzeyde olmadığından ve dolar kuru üzerinden geliyor olması durumu çok etkiliyor. Korona virüs nedeniyle de birçok kişi etkilendi bu yüzden herkes ikinci el parçalara yönelmiş durumda. Sıfır ürünler hem üretim olmadığı için hem dolar üzerinden geldiği için bayağı cep yakabiliyor” dedi.