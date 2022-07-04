Sultangazi Belediyesi’nden Çocuklara “Bilim Keşif Günleri”

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, çocuklar için “Bilim Keşif Günleri” düzenliyor. Birbirinden ilgi çekici atölyelere katılıp deneyler yapan ve aydınlatıcı bir keşif serüvenine çıkan çocuklar, programın sonunda Ayasofya Camii ve İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi gezilerine katılıyor.

Eğitime verdiği büyük değer doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalarıyla adından söz ettiren Sultangazi Belediyesi, şimdi de çocukları tatilde bilim serüvenine çıkarıyor. Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nin düzenlediği “Bilim Keşif Günleri”, çocukları robotik kodlamadan kimyaya, üç boyutlu modellemeden ebru sanatına birbirinden ilgi çekici atölye ve deneylerle buluşturuyor. Programın sonunda Ayasofya Camii ile Prof. Dr. Fuat Sezgin’in mirası İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni ziyaret eden çocuklar; bilim, kültür ve sanat dolu unutulmaz bir tatil deneyimi yaşıyor.

Yaz tatili bilim, kültür ve sanatla renkleniyor

Çocuklara bilim, kültür ve sanat dolu bir tatil hediyesi verdiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Her şeyin başı, sevmektir. Çocuklarımıza bilimi, kültürü ve sanatı sevdirmek amacıyla, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezimizde çok güzel atölyelere ev sahipliği yapıyoruz. Yavrularımız yıl boyunca burada, ilgilerini çekecek, onlara bilim, kültür ve sanatı sevdirecek atölyelere, etkinliklere katılıyorlar. Yaz aylarında da, Bilim Otobüsü ve Doğada Bilim projelerimizle, bilimi çocuklarımıza götürüyoruz. “Bilim Keşif Günleri” ile de yavrularımız, hem bilimi ve sanatı uygulayarak deneyimliyorlar hem de Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ile İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni ziyaret ederek bilimin ve sanatın en güzel örneklerini yerinde görüyorlar. Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.