Sultangazi Belediyesi ‘Tutam Tutam Matematik Festivali’ne katıldı

Matematiği korkutucu olmaktan çıkarıp herkese sevdirmeyi amaçlayan “Tutam Tutam Matematik Festivali”, 14-15 Mayıs’ta, Galatasaray Üniversitesi’nin Ortaköy Kampüsü’nde gerçekleşti. Birbirinden keyifli ve eğitici etkinliklerle matematiğin eğlenceli yanını gösteren festivale katılım yoğundu. Festivalde, Sultangazi Belediyesi’nin Matematik ve Akıl-Zekâ Standı da her yaştan ziyaretçinin uğrak noktası oldu.

“Matematiğin Peşinde” ekibinin organize ettiği “Tutam Tutam Matematik Festivali”; Galatasaray Üniversitesi, Türkiye Matematik Kulübü, Pentalitha Matematik Oyunları ve Marmara Üniversitesi Matematik Kulübü’nün desteğiyle gerçekleşti. İstanbul Boğazı’nın enfes manzarası eşliğinde gerçekleşen etkinlik, matematiği eğlenceli bir açık hava festivaline dönüştürdü. Sultangazi Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nin bünyesindeki Akıl Zekâ ve Matematik Atölyelerinin dikkat çeken standıyla festivaldeki yerini aldı.

Heyecan Veren Bir Matematik Deneyimi

Bilim Merkezi’nde sunduğu yüksek nitelikli atölye eğitimleriyle dikkat çeken Sultangazi Belediyesi, festivalin davetlisi olarak matematik meraklılarıyla buluştu. Kâğıt-kalemi bırakmaya ve matematiği heyecan verici etkinliklerle deneyimlemeye çağıran festival çerçevesinde, Sultangazi Belediyesi’nin standı da ziyaretçilerde büyük ilgi uyandırdı. Ziyaretçiler, stantta Sultangazi Belediyesi’nin eğitim alanındaki faaliyetleri hakkında da bilgi aldılar. Ziyaretçiler, Bilim Merkezi’ndeki planetaryum, bilimsel sergi alanı ve Matematik, Fen Bilimleri, Akıl-Zekâ gibi farklı branşlardaki atölyelerin çalışmalarını ilgiyle dinlediler.

Bilim Merkezi’nin lise grubundaki öğrencileri de stantta görev alarak öğretmenlerine ve ziyaretçilere destek oldular. Stantta görev alan Bilim Merkezi öğretmenleri, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un eğitime ve bilime büyük önem verdiğini ve merkeze sunduğu güçlü destek sayesinde böyle önemli festivallerde Sultangazi’yi başarıyla temsil edebildiklerini belirttiler. Öte yandan öğretmenler, festivalde yer aldıkları için mutlu olduklarını belirterek Başkan Dursun’a teşekkür ettiler.