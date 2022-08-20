Stok kontrol yükünü azaltıyor

DÜZCE(İHA) – Bilsoft Yazılım İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Aydın, şirket içi gelir gider dengesinin korunabilmesi için mutlaka yapılması gerekenlerden birinin stok yönetimi olduğunu kağıt ve kalem ile tutulan stok takibinin verimsiz bir yöntem olduğunu söyledi.

İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Aydın, şirket içi gelir gider dengesinin korunabilmesi için mutlaka yapılması gerekenlerden birinin de stok yönetimi olduğunu belirterek “Çünkü stok fazlası maliyete sebep olacağı gibi, stok yetersizliği de müşteri memnuniyeti ve satışları olumsuz yönde etkileyebilir. Bu dengeyi sağlamanın en iyi yolu sağlıklı bir stok yönetiminden geçmektedir. Stok yönetimi ile üretim talebini karşılarken öte yandan lojistik, saklama, yıpranma maliyetleri düşünülerek işletmenin mali kalemlerinden biri kontrol altına alınmış olur” dedi.

Aydın, kağıt kalemle tutulan stok durumunun verimsiz bir yöntem olduğunu işaret ederek, “Takibe dayalı bir süreç olan stok yönetimi, kağıt ve kalem ile tutulan stok takibi başta işe yarıyor gibi görünse de oldukça verimsiz bir yöntemdir. Bu geleneksel yöntemde hata payı oldukça fazladır. Stok takip programlarında ise maliyet hesabı yapmak kolaylaşır. Ürün ve malzeme kayıpları en aza indirilirken, ürün ve hammadde eksikliği sebebiyle süreçleriniz aksamaz. Böylece düzenli ve kesintisiz bir üretim sağlarsınız. Tedarik ve satış aşamaları da düzenli hale geldiğinden maliyetler düşer. Ön muhasebe programıyla hem stok takibinizi sağlıklı bir şekilde yapabilir hem de ön muhasebe işlerinizin yükünü en aza indirebilirsiniz. Üstelik tüm bu işlemleri internet erişimi olan her yerden gerçekleştirebilirsiniz. Satışlarınız otomatik olarak ürün stoğunuzdan düşer ve sürekli güncel kalır. Ayrıca stok girişlerinizi de dilediğiniz an dilediğiniz yerden gerçekleştirebilirsiniz. Böylece stok yönetiminizi kolaylaştırırken aynı zamanda işlerinize hiçbir aksama olmadan devam edersiniz" ifadelerinde bulundu.

Bilsoft Yazılım İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Aydın, 2005 yılından bu zamana kadar 100 binin üzerinde kullanıcıya hizmet verdiklerini teknoloji alt yapı yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.