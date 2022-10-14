Steam mobil uygulaması baştan aşağı yenilendi!

Steam Mobile uygulaması hem iOS hem de Android için yenilendi.

Yeni sürüm sayesinde artık kişiler direkt olarak uygulama üzerinden PC’lerine oyun indirebiliyor ve Steam’e parola yerine QR kod üzerinden giriş sunuyor.

Steam konu hakkında, “Yeni bir altyapı, yeni tasarım ve yeni özelliklerle Steam mobil uygulamasını baştan aşağı yeniledik. Bu yeni uygulamayla; bilgisayarınızdan QR kodu tarayarak giriş yapma, daha akıllı bildirimler, özelleştirilebilir sekmeler ve uzaktan indirme özelliği ile yeni kütüphane görünümü gibi ek özelliklerle, mağazada gezinmeye, Steam Guard kodu alabilmeye ve takas yapabilmeye devam edeceksiniz” dedi.

Uygulamadaki yeni özellikler şu şekilde:

Hesabınıza sadece sizin erişebilmenizi garanti edecek iki faktörlü kimlik doğrulama

QR koduyla giriş: Parola girmeden karekodu tarayarak Steam'e giriş yapabilir

Giriş onaylaması: Normal Steam girişlerinizi ''Onayla'' veya ''Reddet'' seçeneğini kullanarak kolayca onaylayabilirsiniz

Yetkilendirilmiş aygıtlar: Hesabınızla giriş yaptığınız aygıtların erişimlerini yönetin

İstediğiniz her yerden Mağaza, Topluluk ve Haberler gibi sekmelere kolay erişim

Oyun içeriklerinize, tartışmalara, rehberlere, desteğe ve çok daha fazlasına kütüphanenizden erişin

Telefonunuzu kullanarak uzaktan bilgisayarınıza oyunları ve güncellemeleri indirin

Özelleştirilebilir Steam bildirimleri: İstek listesi, indirimler, yorumlar, takaslar, tartışmalar, arkadaşlık istekleri ve daha fazlası

Takas ve Topluluk Pazarı onaylamaları: Öğeleriniz sizin onayınız olmadan envanterinizden çıkmaz.

Mobil ekranlar için Steam'de gezinme deneyimi iyileştirildi.

Uygulamada birden fazla hesap kullanabilme desteği

Özelleştirilebilir sekmeler