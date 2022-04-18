SSB’den yeni AR-GE projeleri geliyor

Savunma sanayii alanında AR-GE projelerinin başlatılma kararlarının alındığı AR-GE Panellerinin 8’incisi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda (SSB) gerçekleştirildi. SSB 8. AR-GE Paneli toplantısında 9 projenin başlatılmasına ve 1 alanda Geniş Alan Çağrısı’na (SAGA) çıkılmasına karar verildi.

AR-GE Panellerinde SSB’nin yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri ile projelerle ilgili akademisyenler üye olarak yer alıyor. SSB Ar-Ge Panellerinde, TSK’nın mevcut ya da planlı sistem ve platformlarının ihtiyacı olan kritik bileşenlerin veya geleceğe dönük yeni teknolojilerin geliştirilmesi için proje başlatma kararları alınıyor. Aynı zamanda son ürün teslimatı içermeyen teknik gösterim ağırlıklı projeleri hedefleyen geniş alan çağrıları yapılmasına karar veriliyor. Projelerde KOBİ-Sanayi-Üniversite iş birliğine önem veriliyor. Üniversiteler, enstitüler veya KOBİ’ler projelerde yüklenici veya alt yüklenici olarak görev alıyorlar.

İlki 2016 yılında gerçekleştirilen ve şu ana kadar 8 kez toplanan Ar-Ge Panelleri sonucunda toplamda 49 projenin başlatılmasına ve 20 alanda Savunma Sanayii Geniş Alan Çağrısı (SAGA) yayımlanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; bugüne kadar tamamlanmış ve devam eden toplam 119 Ar-Ge projesinde 4,1 milyar liralık harcama yapıldığını belirterek, bu projeleri üniversiteler, firmalar, araştırma kurumları ve enstitülerle birlikte yürüttüklerini söyledi. 20 yıl önce savunma sanayiinde Ar-Ge harcamalarının yılda 50 milyon doları bile bulmazken, bugün yılda 1 milyar 250 milyon doları geçtiğini ifade eden Demir, “Tam bağımsız savunma sanayii hedefinde, Ar-Ge ve teknoloji konularındaki çalışmalardan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz” dedi.

SSB 8. Ar-Ge Paneli Toplantısı Sonucu Başlatma Kararı Alınan AR-GE Projeleri ve SAGA Çağrıları:

GÖÇMEN Programı Geniş Alan Çağrısı ile küresel konumlama sistemlerinin (KKS) çalışmadığı ya da engellendiği ortamlar için yenilikçi navigasyon kavram ve çözümlerinin oluşturulması, belirlenecek kriterler çerçevesinde en iyi çözümlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Su Altı Sentetik Açıklıklı Görüntüleme Yeteneği Kazandırılması (SAS) Projesi ile insansız denizaltı araçları başta olmak üzere çeşitli deniz platformlarındaki uygulamalara hizmet edebilecek şekilde sentetik açıklıklı sualtı görüntüleme yeteneğinin yurtiçinde kazanılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede geniş band akustik sensörlerin, yüksek çözünürlükte görüntülemeye yönelik sinyal işleme algoritmalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Seramik Katkılı Metal Matris Kompozit Malzemeler için Lazer Metal Toz Ergitme Prosesinin Geliştirilmesi Projesi ile gaz türbinli havacılık motorları parçalarında; aşınma direnci, yüksek sıcaklık dayanımı ve mekanik mukavemet özelliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, eklemeli imalat teknolojisine uygun farklı kompozisyonlara sahip metal matris kompozit tozlarının hazırlanması ve bu tozların kullanılacağı eklemeli imalat prosesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yüksek Sıcaklık Ötektik Oksit Seramik Matris Kompozitlerin Geliştirilmesi Projesi ile gaz türbinli havacılık motorlarında yüksek sıcaklık türbin parçalarının üretiminde nikel bazlı süper alaşımlara alternatif olabilecek ötektik oksit seramik matris kompozit malzemelerin geliştirilmesi, farklı kompozisyon ve katkı malzemeleri için deney tasarımı gerçekleştirilmesi, yarı mamül külçe (ingot) olarak üretilmesi ve karakterizasyonun yapılması hedefleniyor.

Grafen Esaslı Esnek Elektrot Malzemelerinin Geliştirilmesi Projesi ile askeri personelin vücut sinyallerinin takibi için kutanöz elektrot malzemelerinin üretimine yönelik, grafen esaslı, esnek, giyilebilir ve hassas sensör malzemelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Geliştirilecek algılayıcı elektrotların elektrokardiyografi, elektromiyografi ve elektroensefalografi uygulamalarında kullanılarak; nabız, kaslar ve beyinden kaynaklı fizyolojik sinyallerin invazif olmayan yöntemlerle toplanması amaçlanıyor.

Düşük Faz Gürültüsüne Sahip Osilatör Geliştirme Projeleri ile Radar Sistemlerinde kullanılan dielektrik rezonatörler ve kristal rezonatörler yardımıyla modellenen düşük faz gürültüsüne sahip osilatörlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

YIG Filtre Geliştirme Projesi ile Elektronik Harp Sistemleri, Radar İkaz ve ELINT almaçlarında kullanılan, ayarlanabilir geniş bantlı filtrenin yurtiçinde geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yüksek Güçlü Elektromanyetik (YGEM) Tehditlere Dayanımlı Önkat Limitleyici Geliştirme Projesi ile yüksek güçlü elektromanyetik silahların haberleşme, radar, elektronik harp sistemlerine geçici ya da kalıcı zarar vermesini engelleyebilecek RF MEMS tabanlı limitleyici geliştirilmesi hedefleniyor.

X Band RF Uygulamaya Özgü Tümdevre (TETİK) Yurtiçi Üretim Prosesi Geliştirme Projesi ile SiGe Kütüphane Projesi dahilinde geliştirilen Proses Tasarım Kiti (PTK) ve kütüphanesi kullanılarak çeşitli mühimmatlarda kullanılmak üzere tümdevre (ASIC) geliştirilmesi hedefleniyor.

Ku-Bant Çok Fonksiyonlu RF Çip (RF CoreChip) Yurtiçi Üretim Prosesi Geliştirme Projesi ile yeni nesil AESA radarlarında kullanılmak üzere hüzme oluşturucu (beamformer) çok fonksiyonlu çipin SiGe BiCMOS teknolojisi kullanılarak geliştirilmesi amaçlanıyor.