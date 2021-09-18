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SSB, yeni silah taşıyıcı araçların TSK’ye teslimatının devam ettiği belirtti
Savunma Sanayii Başkanlığı, ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı FNSS_Savunma üretimi KAPLAN ve PARS STA’ların TSK’ya teslimatlarının sürdüğünü duyurdu.
Bilim ve Teknoloji 18.09.2021, 15:06
Savunma Sanayii Başkanlığı, ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı FNSS_Savunma üretimi KAPLAN ve PARS STA’ların TSK’ya teslimatlarının sürdüğünü duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanlığı, ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı FNSS_Savunma üretimi
KAPLAN ve PARS STA’ların TSK’ya teslimatlarının sürdüğünü duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yeni teslimatlar gerçekleştirildi. Silah Taşıyıcı Araçlar Projemiz kapsamında ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı FNSS_Savunma üretimi KAPLAN ve PARS STA’ların TSK’ya teslimatlarını sürdürdük” ifadelerine yer verildi.