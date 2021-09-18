SSB, yeni silah taşıyıcı araçların TSK’ye teslimatının devam ettiği belirtti

Savunma Sanayii Başkanlığı, ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı FNSS_Savunma üretimi KAPLAN ve PARS STA’ların TSK’ya teslimatlarının sürdüğünü duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı, ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı FNSS_Savunma üretimi

KAPLAN ve PARS STA’ların TSK’ya teslimatlarının sürdüğünü duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yeni teslimatlar gerçekleştirildi. Silah Taşıyıcı Araçlar Projemiz kapsamında ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı FNSS_Savunma üretimi KAPLAN ve PARS STA’ların TSK’ya teslimatlarını sürdürdük” ifadelerine yer verildi.