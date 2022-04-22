SSB Başkanı Demir: "Yerli olarak üretilen TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli olarak üretilen ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. -