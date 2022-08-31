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SSB Başkanı Demir: “TEKNOFEST’i bir de ANKA’nın gözünden izleyelim”
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Samsun’da tüm hızıyla devam eden TEKNOFEST’in, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli İnsansız Hava Aracı ANKA tarafından çekilen görüntülerini paylaştı.
Bilim ve Teknoloji 31.08.2022, 14:36
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Samsun’da tüm hızıyla devam eden TEKNOFEST’in, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli İnsansız Hava Aracı ANKA tarafından çekilen görüntülerini paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Samsun’da 30 Ağustos’ta başlayan ve coşkulu bir şekilde devam eden TEKNOFEST’in, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen İnsansız Hava Aracı ANKA ile çekilen görüntülerini paylaştı. SSB Başkanı Demir, söz konusu paylaşımında, “Samsun’da tüm hızlıyla devam eden TEKNOFEST’i bir de yerli ve milli İnsansız Hava Aracımız ANKA’nın gözünden izleyelim” ifadelerini kullandı.
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