SSB Başkanı Demir jandarmaya bağlı birliklerdeki savunma sanayii sistemlerini yerinde inceledi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Şırnak ve Şanlıurfa’da Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı birlikler ve modüler üs bölgelerinde incelemelerde bulundu.

SSB Başkanı İsmail Demir, beraberindeki Jandarma Genel Komutanlığı ve SSB heyeti ile beraber Jandarma Genel Komutanlığı için planlanan üs bölgeleri ile güvenlik kulelerini ziyaret etti. Demir, birliklerin alan kontrolü, keşif-gözetleme ve harekât yeteneklerine önemli katkılar sağlayan modüler üs bölgelerinde savunma sanayinin geliştirdiği silah sistemleri, İHASAVAR’lar, radar sistemleri gibi savuma sanayi sistemlerini yerinde inceledi. Jandarma Genel Komutanlığı İHAS Birliğini de ziyaret eden Demir, burada birliklerin icra ettiği Bayraktar TB2 İnsanız Hava Araçları ve yer kontrol istasyonlarını da inceledi. SSB Başkanı Demir, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Ziyaretlerimizde Jandarma Genel Komutanlığı’nca terörle mücadele harekât bölgelerinde icra edilen faaliyetler hakkında bilgi aldık, savunma sanayiimizin geliştirdiği ve ürettiği sistemleri yerinde inceledik, kullanıcı personel ile görüşmeler yaparak sistemlerin kullanılmasında ortaya çıkan hususları, geri bildirimleri ve geliştirilmesine ihtiyaç duyulan konuları görüşerek istişarelerde bulunduk. Ziyaret süresince terörle mücadele harekâtını kahramanca sürdüren birliklerimizin azmi, gayreti ve iradesi sayesinde gelinen aşamayı yerinde gördük. Bu önemli temaslarımız için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, başta Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin olmak üzere bütün jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Tüm devlet kurumlarımızın gösterdiği dayanışma ve gayret birliğinin sonuçları memnuniyet vericidir. Bu kapsamda yerli savunma sanayiimizin icra edilen faaliyetlere olan katkısı bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Geliştirdiğimiz projeler, ürettiğimiz yerli ve milli sistemlerle güvenlik güçlerimizin sahada gücüne güç katmaya devam edeceğiz.”