SSB Başkanı Demir: “2023’te HÜRJET göklerle buluşacak ve MMU hangardan çıkacak”

Samsun’da “15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı”nda konuşan Savunma Sanayi Başkanı(SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, “2023 yılında HÜRJET göklerle buluşacak ve ülkemiz için çok önemli bir proje olan Milli Muharip Uçak(MMU) da hangardan çıkacak” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi(SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bir dizi ziyaret, inceleme ve çalıştay için Samsun’a geldi. Valilik ziyaretinin akabinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ)’de gerçekleşen “15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı”nın açılışına katılan Prof. Dr. İsmail Demir, önemli açıklamalarda bulundu.

“Türkiye, savunma sanayiinde bugün dünya devleriyle yarışır konuma geldi”

Savunma sanayisindeki gelişmelerden söz eden Prof. Dr. Demir, “Savunma sanayiimizdeki 15 Temmuz sonrasındaki gelişmelere baktığımız zaman; sadece 6 yıl öncesine kadar hiçbir seviyede hava savunma sistemimiz yokken, bugün Korkut, Sungur, Hisar A+, Hisar O+ sistemlerimizi hizmete sunduk. İnşallah testlerini gerçekleştirdiğimiz SİPER hava savunma sistemimizi de yakın zamanda hizmete alacağız. SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden biri olduk. MİLGEM’ler, amfibi gemiler, sismik araştırma gemisi, çeşitli seviyede gemi ve botları yerli ve milli imkanlarla ürettik. Artık kendi savaş gemisini üretebilen 10 ülkeden birisi de biziz. Atak Faz-2 helikopterlerimiz güvenlik güçlerimizin gücüne güç kattı. 150 kilometre menzilli lazer işaretleyicili yüksek hassasiyete sahip TRLG füzemiz, 200 kilometre menzilli ilk deniz seyir füzemiz ‘Atmaca’, 280 kilometre menzilli karadan karaya füzemiz ‘Bora’ ile füze teknolojisinde çağ atladık. MAM-C ve MAM-L’nin yanı sıra TEBER, MAM-T, KGK, HGK, LGK gibi eklenen yeni mühimmatlarla SİHA’larımızı daha etkili hale getirdik. Sadece dron sistemlerinde değil, anti-dron teknolojisinde de önemli mesafe kat ettik. Taşınabilir mühimmat sistemleri, ergonomik el bombası ekipmanları, yüksek kapasiteli şarjör, katlanabilir mayın dedektörü, EYP’ye karşı etkili karıştırıcı-köreltici sistemleri ile sahada Mehmetçik’e pratik çözümler sağladık. İnşallah 2023 yılında HÜRJET göklerle buluşacak ve ülkemiz için çok önemli bir proje olan Milli Muharip Uçak da hangardan çıkacak” diye konuştu.

“Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükseldi”

2002 yılında 62 olan savunma sanayii projesinin, bugünlerde 750’yi geride bıraktığını ifade eden Prof. Dr. Demir, “Bu projelerin yarısı da son 6 yıl içerisinde başlatılmıştır. Projelerimizin bütçeleri 5,5 milyar dolar düzeyinden 60 milyar doların üzerine çıkmıştır. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız da 56’dan bin 500’e ulaşmıştır. Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükselmiştir. Rakamlarda hep 10 kat-11 kat artış sağlandı. Türk savunma sanayiinin dışa bağımlılığını bitirme hedefi, iyi bir noktaya gelmiş olup, ülkemiz artık teknoloji ithal eden değil, teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna doğru emin adımlarla yürümeye devam etmektedir” şeklinde konuştu.

“Teknoloji yürüyüşü her geçen gün yeniliklere ve değişime gebedir”

Savunma sanayisinin geleceğini teminat altına almaya gayret ettikleri söyleyen Demir, “TEKNOFEST, vizyoner genç, Savunma Sanayii Akademi ile toplumun geniş kesimlerinin ilgisini çekerken, genç yaşta savunma ve teknoloji gündemiyle buluşmasına olanak sağlıyor. Bu sayede, savunma sanayii alanında geleceğimizi teminat altına almaya gayret ediyoruz. Biliyoruz ki teknoloji yürüyüşü çok dinamik bir yapıya sahip ve her geçen gün yeniliklere ve değişime gebedir. Bu yüzden gelecek nesilleri bu sistemin içine bugünden entegre edebilirsek, yarın daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.

"Samsun milli sanayide ben de varım’ diyebilecek bir pozisyondadır"

Açılışta konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun’umuz gerçekten çok önemli noktadadır. Orta Karadeniz’in tam ortasındayız. Doğu Karadeniz’in giriş noktasında, stratejik bir noktadayız. Bu bağlamda tarım arazilerimiz mümbit. Bunun yanında lojistik merkezimiz var. Serbest bölgemiz var. TEKNOPARK’ımız var. Bu bağlamda gerçekten sanayide özellikle ‘milli sanayide ben de varım’ diyebilecek bir pozisyondadır. Buradaki potansiyele siz de vakıfsınız. Bu bağlamda organize sanayi bölgelerimizde katma değeri yüksek ürünler üretildiğini biliyoruz. Özellikle sizin ilgi alanınızla ilgili birkaç söz söylemem gerekirse bunlardan Canik55, BORSAN Kablo ve adını sayamayacağım aslında onlar da birer kahraman. Bu bağlamda pek çok sanayi tesisimiz var. Hem katma değeri yüksek üretimleri var hem ihracatta çok önemli yer sahibiler. Bu bağlamda ben özellikle bu sanayi tesislerimizi kutluyorum. Gerçekten bunlar Samsun’umuzun yüz akıdır. Bu bağlamda bu toplantıyı biz Samsunlu olarak özellikle önemsiyoruz. Samsunlu sanayiciler olarak önemsiyoruz. İnşallah yeni gelişmelere hep birlikte şahit olacağımıza, tanık olacağımıza inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

“100 projeyi destekleme arzusundayız”

Çalıştay açılışında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise şunları söyledi:

"Savunma kavramı, varlık bilinci, özel kimlik ve aidiyet duygusuyla bağlam oluşturabilen özel bir terimdir. Bu bağlamda teknik donanım ve onları kullanma becerisi kimlik ve aidiyet bilinci yoksa askeri üstünlük olarak kalacaktır. Ancak kimlikle görünür kılınan kültür hem donanımı hem de kullanma becerisini farklılaştırmaktadır. Zira ölenin şehit, kalanın da gazi olarak nitelendirilmesi görev duygusunun idari evirilme yeteneğini ortaya koymaktadır. Nitekim bizim için şehitlik şereftir, cennettir. Ancak bu dönüşüm kültür ile mümkün olabilmektedir. Nitekim savunma kavramı Türk milletinin tarihinde kültürden bağımsız olarak değerlendirilmemiş, teçhizat ve donanıma da indirgenmemiştir. Bu alanda boşa düşmemek için vatanımızı koruma hassasiyetimizin daha fazlasını dilimizi ve kültürümüzü korumaya yönelik olarak göstermek zorundayız. OMÜ yarım asırlık tarihiyle kurumsal olarak akitte olmuş ve girişimci üniversite unvanına sahip olan bir üniversitedir. Özellikle üniversite-sanayi iş birliğini bir söylem olmaktan çıkarıp hayatın doğal bir parçasına dönüştürmek düşüncesiyle göreve geldiğimiz gün arkadaşlarımızla çalışmaya başladığımız yaklaşık son bir yıl içerisinde de farklı denemeleri yapılan kendisinden ciddi bir beklentimiz olduğu bir oluşumdur. Savunma sanayindeki gelişmeleri dikkate aldığımızda ortaya koyduğumuz 100 adet projeyi doktora ve yüksek lisans tezini özel olarak tanımlayıp özel alan tanımıyla özel olarak destekleme arzusu içerisindeyiz. Bu nedenle bu çalıştayda ortaya çıkacak olan doneler bizim için çok değerli, çok anlamlı olacaktır."

Çalıştayda Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk da bir konuşma yaptı. Çalıştay hediye takdimi ile son erdi. Çalıştay açılışına ayrıca İl Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve OMÜ’de görevli akademisyenler katıldı.