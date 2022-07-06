SSB akustik teknolojileri yol haritasını oluşturuyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Odak teknoloji ağları çalışmalarımız çerçevesinde ileri teknoloji konularında ülkemizin bulunduğu noktayı ve bu çerçevede geliştirilmesi gereken ileri teknolojileri ülkemizin ortak aklıyla birlikte çalışıyor ve teknoloji önceliklendirmeleri yaparak projelerimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) teknoloji kazanımı çalışmaları çerçevesinde Türkiye’de akustik teknolojileri alanında mevcut kabiliyetlerin ve kazanılması gereken milli kritik ve ileri teknolojilerin tespit edilmesi amacıyla 2020 yılında tüm paydaşların katılımıyla oluşturulan Akustik Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışmalarının kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, üniversiteler ve savunma sanayii firmalarının temsilcileri katıldı.

“Teknoloji önceliklendirmeleri yaparak projelerimizi hayata geçiriyoruz”

Yürütülen çalışmalara ilişkin gelinen noktayı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir açıkladı. Başkan Demir’in açıklamaları şu şekilde:

“Hedeflerimiz doğrultusunda Başkanlığımızca Ar-Ge odak teknoloji yol haritalarımız çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Emniyet güçlerimizin kısa ve uzun dönem ihtiyaçlarını karşılamak için Ar-Ge çalışmalarımızı çok daha hızlı ve dinamik bir şekilde yürütebileceğimiz yeni bir yapı oluşturduk. Odak teknoloji ağları çalışmalarımız çerçevesinde ileri teknoloji konularında ülkemizin bulunduğu noktayı ve bu çerçevede geliştirilmesi gereken ileri teknolojileri ülkemizin ortak aklıyla birlikte çalışıyor ve teknoloji önceliklendirmeleri yaparak projelerimizi hayata geçiriyoruz.”