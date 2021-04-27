SSB 7. Ar-Ge panelinde yeni proje kararları alındı

Savunma sanayii alanında AR-GE projelerinin başlatılma kararlarının alındığı Ar-Ge Panellerinin yedincisi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda (SSB) gerçekleştirildi. SSB 7. AR-GE Paneli toplantısında 4 Projenin başlatılmasına ve 2 alanda Geniş Alan Çağrısı’na (SAGA) çıkılmasına karar verildi.

İlki 2016 yılında gerçekleştirilen ve şu ana kadar 7 kez toplanan Ar-Ge Panelleri sonucunda toplamda 40 Projenin başlatılmasına ve 19 alanda Savunma Sanayii Geniş Alan Çağrısı (SAGA) yayımlanmasına karar verildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; bugüne kadar tamamlanmış ve devam eden toplam 104 Ar-Ge projesinde 3,5 milyar liralık harcama yapıldığını belirterek, bu projeleri üniversiteler, firmalar, araştırma kurumları ve enstitülerle birlikte yürüttüklerini belirtti.

2002 yılında sadece 49 milyon dolar olan savunma sanayisi Ar-Ge harcamalarının 2019 yılı sonunda 34 kat artışla yaklaşık 1,7 milyar dolara çıktığını ifade eden Demir, “Bu rakam toplam sektör cirosunun yaklaşık yüzde 15’ine tekabül etmektedir. Bu rakam sektörümüzün özgün ürün ve teknoloji geliştirmeye verdiği katkının bir göstergesidir. Tam bağımsız savunma sanayii hedefinde, Ar-Ge ve teknoloji konularındaki çalışmalardan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

SSB 7. AR-GE Paneli Toplantısı Sonucu Başlatma Kararı Alınan AR-GE Projeleri Çok Çekirdekli Mikroişlemci Geliştirme Projesi, Havacılık Motor Malzemeleri Geliştirme Programı Faz-2 Projesi, Yönlendirilmiş Enerji Biriktirme Eklemeli İmalat Teknolojisi (DED) İle Fonksiyonel Geçişli Malzeme (FGM) Proseslerinin Geliştirilmesi Projesi, Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemleri (YESS) İçin PEM Yakıt Pili Teknolojisi Geliştirilmesi Projesi olarak adlandırıldı.

SAGA Çağrıları ise Sürü Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi Savunma Sanayii Geniş Alan (SAGA) Çağrısı, Merkezi/Dağıtık Sürü Yönetimi Teknolojilerinin Geliştirilmesi Savunma Sanayii Geniş Alan (SAGA) Çağrısı olarak adlandırıldı.