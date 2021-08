Spotify uygun fiyatlı abonelik seçeneğini test ediyor: Spotify Plus

Üçüncü çeyrek sonuçlarında 23,6 milyon dolar zarar açıklayan ve hedeflediği abone sayısına ulaşamayan Spotify, abone sayısını artırmak için uygun fiyatlı abonelik sistemini test etmeye başladı. Spotify Plus ismindeki yeni abonelik seçeneği, ücretsiz sürümden farklı olarak sınırsız şarkı geçme ve şarkı seçme özelliği sunuyor. Spotify Plus, paralı olmasına rağmen şarkı aralarında reklam dinletiyor.

Spotify Plus'ın ABD fiyatı 0,99 dolar

Spotify Plus, test amacıyla ABD’deki bazı kullanıcılara sunulmaya başlandı. Spotify Plus için aylık 0,99 dolar abonelik ücreti talep ediliyor. Spotify Premium paketi ise 9,99 dolar olarak ücretlendiriliyor. Spotify Premium’a göre epey uygun fiyata sahip. Türkiye’de kullanıma sunulmadığı için Türkiye fiyatı bilinmiyor.

Spotify Plus ile kullanıcılar dilediği şarkıyı dinleyebilecek ve listelerde dilediği kadar şarkı değiştirebilecek. Ücretsiz sürümde istediğiniz müziği dinleyemiyorsunuz ve bir saatte yalnızca 6 defa şarkı değiştirmeye izin veriyor. Reklamsız deneyim, indirme özelliği ve yüksek ses kalitesi için Premium'u tercih etmek gerekecek.

ABD’li haber sitesi The Verge’e konuşan bir Spotify sözcüsü, Spotify Plus özelliğinin şu an için test aşamasında olduğunu belirtti. Kullanıma sunulmadan önce Spotify Plus özelliklerinde değişiklikler yapılabileceğini veya bu abonelik seçeneğinden tamamen vazgeçilebileceğini ifade etti.