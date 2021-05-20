Spotify baş hukuk sorumlusu: Apple acımasız bir zorba!

Spotify'ın baş hukuk sorumlusu Horacio Gutierrez, The Wall Street Journal'da yayınlanan kaleme aldığı bir yazıda Apple'ı rakiplerini alt etmek için egemenliğini kullanan acımasız bir zorba olarak nitelendirdi.

Epic Games ile Apple arasındaki devam eden davada Epic'i haklı gören Horacio Gutierrez, video oyunu yapım şirketinin sunduğu argümanları yineleyerek Spotify ile Apple Music arasında yaşanan haksız rekabetten bahsetti.

Gutierrez, WSJ'de yer alan yazısında: "Apple hakkında hayranlık duyulacak çok şey var, ancak şirketim Spotify başka bir acımasız taraf gördü. Apple, dünyanın en çok arzu edilen bazı donanım ürünlerini tasarlar, geliştirir ve satar. Ve birçokları için Steve Jobs, yarattığı işe kalıcı bir ışıltı veren bir hürmet figürü olmaya devam ediyor. Benim işim, bu dış görünüşün altında rakiplerini aksatmak için hakimiyetini kullanan acımasız bir zorba olduğu konusunda ısrar eden birkaç kişiden biri olmak. Ancak son birkaç yıldır dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler nihayet Apple'ın davranışını incelemeye başladılar. Birçoğu gördüklerini beğenmiyor." ifadelerine yer verdi.

Spotify'ın Apple'dan özel muamele istemediğini yalnızca adil olunması gerektiğini de sözlerine ekledi. Gutierrez, şirketin uygulama içi satın almalarda ve aboneliklerde %30 komisyon almasının ve iPhone ve iPad müşterilerinin kaydolmaları için Spotify web sitesine yönlendirmesinin engellenmesinin adil olmayan bir rekabet ortamı yarattığını söyledi.

Spotify baş hukuk sorumlusu, mevcut şartlar altında platformun %30 daha pahalı olması gerektiğini ve bunun da kullanıcıların kararını Apple Music'i tercih etmeleri yönünde etkileyeceğine değindi. Ayrıca ülkedeki rekabet yasasında acil, dar kapsamlı güncellemeler ile harekete geçilmesi çağrısı yaptı.