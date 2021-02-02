SpaceX uzaya ilk sivil uçuşu bu yılın sonunda gerçekleştirecek

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, uzaya ilk sivil uçuş görevi olan Inspiration 4’ün bu yılın sonunda gerçekleştirmeyi planladıklarını ve uçuşu, milyarder Jared Isaacman’ın yöneteceğini bildirdi.

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, uzaya ilk sivil uçuş görevine ilişkin detayları paylaştı. SpaceX tarafından yapılan açıklamada, uzaya ilk sivil uçuş görevi olan Inspiration 4’ün bu yıl sonunda gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi. Toplam 4 kişilik bir ekiple gerçekleştirilecek uçuşu, teknoloji şirketi Shift4 Payments’ın milyarder CEO’su Jared Isaacman’in yöneteceği belirtilerek, ekipte yer alacak diğer 3 ismin ise gelecek haftalarda duyurulacağı kaydedildi. Isaacman’ın komutasındaki ekibi taşıyacak "Crew Dragon" adlı uzay mekiğinin ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay İstasyonu’ndan fırlatılacağı da aktarıldı.

SpaceX’e ait sosyal medya hesabında Isaacman’in konuya ilişkin açıklaması paylaşıldı. Paylaşımda, "Bizi uzayda tarihi bir yolculuk beklerken, umarım bu görev, ilhamın bizi ne kadar ileri götürebileceğini pekiştirir" ifadeleri yer aldı.

Uçuştaki 4 koltuk; liderlik, umut, cömertlik ve refahı temsil ediyor

SpaceX’in resmi internet sayfasında paylaşılan bilgilere göre, uçuştaki 4 koltuk; liderlik, umut, cömertlik ve refahı temsil ediyor. Göreve katılacak kişilere, SpaceX tarafından ticari astronot eğitimi verilmesi planlanıyor. Ayrıca söz konusu görev ile Tennessee’de bulunan St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’ne de yaklaşık 200 milyon dolar destek sağlanması hedefleniyor.