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SpaceX uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi
Uzay teknolojileri şirketi SpaceX, uzaya 52 Starlink uydusu daha fırlattı.
Bilim ve Teknoloji 18.12.2021, 17:26 18.12.2021, 17:54
Uzay teknolojileri şirketi SpaceX, uzaya 52 Starlink uydusu daha fırlattı.
ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, California’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden dünyanın yörüngesine 52 Starlink uydusu daha gönderdi. Fırlatma işlemi, Falcon 9 roketi ile yerel saatle 04.41’e gerçekleştirildi.
Starlink uydu ağıyla dünyaya yüksek hızlı internet hizmeti verilmesi hedefliyor.