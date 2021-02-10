SpaceX'in uydu internet projesi kullanıma açılıyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX’in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink kullanıma sunuluyor.

Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, Beta programına dahil olan kullanıcılar, Starlink'in sunduğu interneti kullanmaya başlayabilecek.

Beta denemelerine geçtiğimiz senenin ekim ayında başlayan şirket, kullanıcılardan Starlink Kit kurulumu için 499 dolar, aylık abonelik için ise 99 dolar ücret talep etmişti.

Elon Musk, Starlink'in tüm dünyada aynı temel fiyat üzerinden hizmet vereceğini söyledi.

Başka bir deyişle şu anda ABD, Kanada ve İngiltere'de hizmet veren Starlink'in fiyatı ülkemizde de aynı seviyede olacak.

Son dönemde 60'lık partiler halinde onlarca Starlink misyonuna imza atan SpaceX yörüngeye binin üzerinde uydu gönderildi.

Bu hamle sonrası Musk’ın şirketi yörüngedeki her 4 uydudan 1’inin kontrolünü elinde bulundurur hale geldi.

SpaceX, Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı planlıyor.

Projenin 2027'de tamamlanması bekleniyor.

ÖN SİPARİŞ MÜMKÜN

SpaceX'in uzaydan internet projesi Starlink için ön sipariş dönemi resmen başladı. Şu anda Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Starlink için ön siparişler verilebiliyor. Hemen starlink.com adresine gidip 99 dolar depozito karşılığında Starlink için adınızı ön sıralardan listeye yazdırabilirsiniz.

SpaceX ayrıca ön siparişlerde, bölgenizin Starlink kapsama alanına gireceği tahmini tarihi de açıklıyor.

HİZMET LİSANSI ALINMAZSA ÜCRETLER İADE EDİLECEK

Starlink'in 2021'in sonlarına doğru Türkiye'yi kapsama alanına alması, servisin bu yıl Türkiye'ye resmi giriş yapacağı anlamına gelmiyor. Zira bunun öncesinde SpaceX'in Türkiye'den resmi lisans alması gerek. Şu an için bu alanda herhangi bir şekilde aşama kat edilmiş değil. Türkiye'nin Starlink'e hizmet lisansı vermesi şu an için çok mümkün görünmüyor.

Starlink'in Türkiye'den hizmet lisansı alamaması durumunda ön sipariş verenlerin 99 dolarlık depozitoları geri ödenecek. Starlink sayfasında, alınan depozitoların bir servis garantisi olmadığının altı çizilmiş.

SpaceX şu anda yörünge 1021 adet aktif Starlink uydusuna sahip. 2021'e de hızlı bir giriş yapan şirket, bu yıl 2000 uydu sayısını geride bırakmayı hedefliyor. Uzun vadede ise Starlink filosunun önümüzdeki yıllarda 12 bin uydu ve daha sonra 42 bin uydu olacak şekilde genişletilmesi bekleniyor. Uydu sayısı arttıkça Starlink'in hizmet kapasitesi de genişleyecek.