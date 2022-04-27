SpaceX, 'Crew-4' uçuşu ile uzaya 4 astronot gönderdi

Amerika Birleşik Devletleri merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX 4 astronottan oluşan yeni bir ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderdi. "Crew-4" adlı görev çerçevesinde bilimsel araştırma yapmak üzere ISS’ye giden astronotları taşıyan "Freedom" adlı kapsül Falcon 9 roketi ile Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. ISS’ye 17 saatte ulaşması ve 6 aylık görevi tamamlaması beklenen ekipte 3 NASA astronotu ve 1 Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu bulunduğu belirtildi. Mürettebattaki tıp ve Mars’taki toprak kaymaları konusunda uzman 2 astronotun birçok farklı disiplinde bilimsel çalışmalar yürüteceği ifade edildi.

ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan ve Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduran SpaceX, daha önce de NASA için 3 kez olmak üzere toplamda 6 kez uzaya insan taşımıştı.