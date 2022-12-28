SpaceX’in 54 Starlink uydusunu taşıyan Falcon-9 roketi, Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

ABD’li iş adamı Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. İnternet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi, Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden yerel saatle 04.35’de başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9’un ilk aşama güçlendiricisinin fırlatmanın ardından okyanus yüzeyindeki "insansız platforma" ineceği kaydedildi. Aldığı yeni lisansla farklı yörüngelere uydu gönderme iznine erişen SpaceX’in son fırlatılan uydular sayesinde abone yoğunluğu yaşanan bölgelere daha hızlı internet erişimi sağlayacağı belirtildi.

Uzay taşımacılığını ucuzlatmayı hedefliyor

ABD’li milyarder Elon Musk tarafından kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay araçlarını bünyesinde bulunduruyor. Şirketin uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kurulduğu biliniyor.