Soyuz MS-22 uzay aracında sızıntı

Uluslararası Uzay İstasyonu’na bağlı Soyuz MS-22 uzay aracında bulunan 2 kozmonotun uzay yürüyüşü, uzay aracındaki soğutma sıvısı sızıntısı nedeniyle iptal edildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmiş olan Soyuz MS-22 uzay aracında görevli kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin’in uzay yürüyüşü iptal edildi. Kozmonotlar, Mini Araştırma Modülü 2’den (Poisk) Nauka çok amaçlı laboratuvar modülüne bazı parçaların aktarımını yapmayı planladı. Ancak yürüyüş iptal edildi. Rusya Uluslararası Uzay Ajansı (Roscosmos), Prokopyev ve Petelin’in istasyondan çıkışlarının uzay aracındaki soğutma sıvısı sızıntısı nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

NASA tarafından yapılan açıklamada ise, Rus uzay aracı Soyuz’un istasyona yanaştığı sırada ısı basıncının düştüğü, bu nedenle Rus kozmonotların programının iptal edildiği belirtildi.

Soyuz uzay aracındaki sorunun çözümüne yönelik çalışma başlatıldığı açıklandı. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen Nauka modülü istasyona kenetlenmiş ve Rus kozmonotlar bu modülde bazı bilimsel araştırma faaliyetlerine başlamıştı.