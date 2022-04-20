Sosyal medyada POV nedir

Sosyal medyada her geçen gün yeni bir terim türemeye devam ediyor.

Son günlerin en sık kullanılanı ise "POV".

Instagram, TikTok, Twitter başta olamk üzere sosyal medya platformlarındaki içeriklerde POV terimiyle karşılaşanlar, anlamını merak ediyor.

Pov tekniği, POV çekim, POV, şeklinde denk gelebileceğiniz bu terim, aslında kısaltılmış bir kelime öbeğinden oluşuyor.

POV ne demek?

POV, İngilizce “point of view”ın kısaltmasıdır ve bakış açısı demektir.

Birincil bakış açısını yansıtan çekimlere POV denir.

İzleyiciler fotoğrafları veya videoları öznenin bakış açısından görürler. Haliyle izleyiciler baktıkları şeyden daha fazla etkilenip adeta o anı kendileri yaşıyormuş gibi hissederler.

Sosyal medyada gördüğümüz POV'un anlamı da çekim tekniği ile bağıntılı. 'Kendi bakış açımdan', 'Benim tarafımdan görülen açıyla' gibi anlamlar taşımaktadır. (ensonhaber)