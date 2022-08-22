Sosyal medya mağduriyetleri uluslararası bir suç unsuru haline geldi

Sosyal medya mağduriyetlerinin uluslararası bir sorun haline geldiğine değinen Av. Dr. Barış Günaydın, “Failin tespiti ve farklı ülkelerin ceza sistemi, durumu giderek karmaşıklaştırıyor” dedi.

Bilişimin konusunun artık yerelde kalmasının mümkün olmadığını ifade eden Av. Dr. Barış Günaydın, özellikle bu alandaki hukukun Türkiye’yi de içine alan global bir sorun haline geldiğini dile getirdi. Yeni medya diye tabir edilen sosyal medya hukukun uluslararası suçları teşkil eden bir çerçevede olduğunu aktaran Barış Günaydın, “Bu soruna tüm dünya çözüm üretmeye çalışıyor. Bilişim suçlarının en büyük sorunu ise failin tespitidir” dedi.

“Olay uluslararası bir boyut haline geliyor”

Yeni medya hukukuna örnek olarak Amerika’dan vekil IP ile bağlanan bir suçlunun aslında Rusya’da da olabileceğine dikkat çeken Günaydın, “Türkiye’de mağdur olan bir vatandaşın kamera arkasında farklı IP ile birçok ülkede bağlantısı olan bir fail ile konuya karışması söz konusu olabiliyor. Bu durumda da olay, uluslararası bir boyut haline geliyor. Failin tespiti ve farklı ülkelerin ceza sistemi, durumu giderek karmaşıklaşıyor” şeklinde konuştu.

“Ciddi bir teknik bilgilendirmeye ihtiyacımız var”

Suçluların dijital iz bırakmasına karşı aynı şekilde kanıtı gizleyebilecek teknik imkânlara da sahip olduklarından söz eden Günaydın, konu ile alakalı olarak fikirlerini şu şekilde paylaştı:

“Sizin bağlandığınız ve IP dediğimiz uluslararası bir protokol numaranız vardır. Bu numara ile sizin bilgisayarınızı açtığınızı bulan bilgisayar korsanları, IP’yi sizmiş gibi göstererek birtakım işlere imza atabiliyor ve günün sonunda tüm yapılanlar size aitmiş gibi gözüküyor. Bilişim mahkemelerinde çözülmesi gereken mağduriyetlerin başında da bu konu geliyor. Ciddi bir teknik bilgilendirmeye ihtiyacımız var. Umuyorum ki bu konuda eğitimler yakın bir zamanda artacak. Bilgisayar mühendislikleri ve hukuk fakülteleri ise disiplinler arası bir payda da buluşulup bilgi birikimini artırmaları gerekiyor.”