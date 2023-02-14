Soma’nın imar planı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu’na göre hazırlanacak

Manisa’nın Soma ilçesinde merkez mahalleler ile Avdan ve Turgutalp mahallelerine yönelik hazırlanacak olan imar planları ‘Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu’na göre hayata geçirilecek.

Manisa’nın Soma ilçesinde hazırlanacak olan imar planlarının ‘Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu’na göre hayata geçirileceği açıklandı.

Soma sınırları içerisinde merkez mahallelerini kapsayan yaklaşık 1279 hektarlık alan ile Avdan Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 153 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması işi ilgili mevzuatlar çerçevesinde 10 Kasım 2022 tarihinde ihale edilmesinin ardından işi alan Duha Jeoloji Son. Mad. İnş. Müh. Mim. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. ile 6 Aralık 2022 tarihinde imzalanan sözleşme gereği 90 günde tamamlanması planlanan çalışma tüm hızıyla devam ediyor.

Yaşanan büyük depremlerden dersler çıkarmak gerektiğini söyleyen Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, “Tüm milletimize geçmiş olsun, deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum, başımız sağ olsun. Allah’tan tekrar böyle afetlerin yaşanmamasını diliyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün Soma Merkez mahallerimiz ile ilgili hazırlamış olduğu rapora göre 20 metre derinliğinde 80 adet sondaj, 85 profilde Sismik Kırılma (SİS), 45 profilde MASW, 80 noktada Mikrotremör (M) çalışmalarımızdan 80 sondaj noktasının 6’sında çalışmalar tamamlanmıştır, 74 sondaj noktasında çalışmalarımız ise devam etmektedir. Avdan Mahallemizde 20 metre derinliğinde 11 adet sondaj, 12 profilde Sismik Kırılma (SİS), 12 profilde MASW, 12 noktada Mikrotremör (M) çalışmalarımız tamamlanarak, zeminden alınan numuneler laboratuvar ortamında deneylerinin yapılması aşamasındadır. Deney süreci sonunda, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanarak onaylanmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’ne iletilecektir. Turgutalp Mahallemizde de 20 metre derinliğinde 30 adet sondaj, 20 profilde Sismik Kırılma (SİS), 20 profilde MASW, 30 noktada Mikrotremör (M) 20 profilde (DES) çalışmalarımız başlayacak olup diğer mahallerimizde devam edecektir" diye konuştu.

Yüzey kırıkları ve holosen faylar tespit edildi

Yapılan incelemelerde yüzey kırıkları ve holosen fayların tespit edildiğini vurgulayan Başkan Tulup şunları söyledi:

"Ayrıca İnceleme alanları ve yakın çevresinden; MTA 1/250.000 ölçekli Diri Fay Haritası Serisi, İzmir (NJ 35-3) paftasında, Soma-Kırkağaç Fay Zonuna ait yüzey kırıklarının ve Holosen Faylarının geçtiği belirlenmiş olup; söz konusu alanı etkileyen segmentler boyunca en az 15 adet Fay çalışması (hendek) yapılacaktır. Soma-Kırkağaç Fay Zonuna ait Fay çalışması Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alican Kop ile birlikte yürütülecektir. Böylelikle ilçemizin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarımızı güncelleyeceğimiz Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporuna göre revize ederek hazırlamış olacağız.”