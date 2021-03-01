Solucan Deliği Gerçekleri

● Solucan deliği sadece bir teoridir. Geçmişte solucan deliklerinin var olduğunu kanıtlayan hiçbir şey yoktur.

● Bir solucan deliğini, her ikisi de uzay-zamanda farklı noktalara giden iki ucu olan bir tünel olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu noktalar, farklı konumlara, farklı zaman noktalarına veya her ikisinin bir kombinasyonuna yol açabilir.

● Bir solucan deliği hayal etmenin bir başka yolu da, bir parça keki içinden yiyen bir solucanı düşünmektir. Bir ucu pastanın üstünden dışarı çıkarken, diğeri altından dışarı çıkıyor gibi.

● Araştırmacılar, bir solucan deliğinin, evrenin milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki farklı kısımlarını, farklı zaman noktalarına (zaman yolculuğu) ve hatta alternatif bir evrene bağlayabileceğine inanıyor.

● Teoride bir solucan deliği, insanların galaksiyi ve gözlemlenebilir evreni keşfetmesine izin vererek ışık hızından daha hızlı seyahat etmek için kullanılabilir.

● Teoride geçilebilir bir solucan deliği zamanda geriye gitmek için kullanılabilir, ancak geleceğe yolculuk edemezsiniz.

● Teoride bir solucan deliği, paralel evrenlerle iletişim kurmak veya seyahat etmek için kullanılabilir.

Kaynak:bilimavcisi.com

● Bir solucan deliği için önerilen ilk konsept 1928'de Hermann Weyl tarafından yapılmıştır. Önerdiği fikrine tek boyutlu tüpler olarak atıfta bulunmuştur.

● Solucan deliği terimi 1957'de Amerikalı teorik fizikçi John Archibald Wheeler tarafından Amerikalı fizikçi Charles Misner'ın ortak yazarı olduğu bir makalede icat edildi.