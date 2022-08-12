Solar sistemlerinin satışı 4 kat zamma rağmen artışta

Eskişehir’de solar sistemler satan 24 yıllık esnaf, fiyatların 4 kata artmasına rağmen talebin yoğun olduğunu belirtti.

Yenilebilir enerji üretimi denildiğinde akla ilk gelen solar sistemlerin satışlarında artış yaşanıyor. Güneşten elektrik üreterek daha sağlıklı bir kaynak sağlayan sistemlerin satışlarının gelen zamlara rağmen artması şaşırtıyor.

“Artışların bir sebebi de insanların artık bilinçlenmesi”

Eskişehir’de 24 yıldır esnaf olan Cemil Özcan, sattığı solar sistemler hakkında konuştu. İnsanların artık bilinçlendiğine dikkat çeken Özcan, “Ben 24 yıllık esnafım, solar sistemleri satıyorum. Güneş enerjisi sistemlerinde talep bir yılda muazzam arttı. Sistemlerin fiyatları 3-4 kat zamlanmasına rağmen satışlardaki bu artış bizi mutlu ediyor. Satıştaki artışı biraz da ürün çeşitliliğinin de gözle görülür biçimde artması etkiliyor. İnsanlar elektriğin olmadığı yerlerde bu sistemleri kullanıyor. Ama son zamanlarda elektriğin var olduğu yerlerde bile bu sistemlerin sıkça kurulduğunu görüyoruz. Artışların bir sebebi de insanların artık bilinçlenmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kıymetini anladı” diye konuştu.