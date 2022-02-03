Softtech "2022 Teknoloji Raporu"nu yayımladı

Teknoloji trendlerinin insan hayatına olan etkisini farklı bakış açılarıyla ortaya koymak ve kullanım alanlarını değerlendirmek amacıyla Softtech tarafından hazırlanan “2022 Teknoloji Raporu” yayımlandı. Raporda geleceğin teknoloji trendlerinin önümüzdeki yıllarda ne zaman radara gireceğine ve etkilerinin ne büyüklükte olacağına dair tahminler, değerlendirmeler ve öneriler yer alıyor.

Bu yıl 5’incisi hazırlanan raporda; “Teknolojilerin Geleceği”, “Finansal Teknolojiler”, “Çevre, İnsan ve Dijitalleşme” ve “Girişimcilik Ekosistemi” olmak üzere teknoloji trendleri ve gelişmeler dört ana başlıkta değerlendirildi.

Teknoloji Radarı’nda neler ön plana çıkıyor?

2080 yılına kadar bir öngörüyle hazırlanan Teknoloji Radarı, 4 farklı boyutta bir tahminleme ile İş Hayatı, Yapay Yaşam, Dijital Yaşam ve Fiziksel Yaşam’ı ele alıyor. İş Hayatı’nda “Uzaktan Çalışma” ve “Dijital Göçebelik” yakın gelecekte radardaki etkisini sürdürürken Dijital Dönem fazında olması beklenen “Yapay Şirketler” için “Çalışansız Organizasyonlar”ın 2030 yılına kadar hayata geçmesi öngörülüyor.

Teknoloji Radarı’nda ayrıca 2040’lardan sonra bir başkasıyla iletişim kurmak için herhangi bir mobil cihaza ihtiyaç duyulmayacağı ve giyilebilir görünmez teknolojiler sayesinde vücuttan vücuda haberleşmenin mümkün olacağı belirtiliyor.

2030’lu yıllarda duyular dijitalleşecek

Raporda yer alan “Teknolojilerin Geleceği” bölümünde, Yapay Zeka, Kuantum Bilgisayarlar, Blok Zincir, Giyilebilir Teknolojiler, Web3 ve Dijital Kimlik uygulamaları gibi bir çok konu öne çıkıyor. Rapora göre, 2022 yılında teknolojide yapay zeka üzerine yapılan çalışmaların giderek daha fazla öne çıkacağı tahmin edilirken, kuantum bilgisayarların ticari kullanımı ve kuantum makine öğrenmesi konularının gelecek teknolojiler açısından kritik öneme sahip olacağı paylaşılıyor.

2030’lu yıllara gelindiğinde, fiziksel dünyada yaşanan deneyimlerin benzerlerinin, dijital duyu etkileşimi ile koku, tat ve düşüncelerde de yaşanmasının mümkün olacağı belirtiliyor. Bu öngörüye göre bir e-ticaret sitesinden parfüm almadan önce onu koklamak, evdeyken bir kumsaldaymış gibi deniz kokusunu içinize çekip denizin nemini tende hissedebilmenin mümkün olacağı belirtiliyor.

2040 yılında nakit kullanımı tercih edilmeyecek

Raporun “Finansal Teknolojiler” bölümünde bankacılık sistemlerinden dijital bankalara, yeni nesil yatırım uygulamalarından kripto paralara kadar birçok konu geniş bir yelpazede ele alınıyor. Blockchain sistemlerinin küresel bankacılıkta ön plana çıkacağı tahmin edilirken dijital cüzdan gibi kavramların yeni yılda daha çok kullanılacağı öngörülüyor.

Tüm bu gelişmelerle birlikte nakit kullanımının ise 2040 yılına gelindiğinde global çapta nadir karşılaşılan, tercih edilmeyen bir yöntem olarak görüleceği vurgulanıyor.

Metaverse dünyasında engeller ortadan kalkacak

Raporun “Çevre, İnsan ve Dijitalleşme” bölümünde, sürdürülebilirlik kavramının farklı alanlarda kullanımı öne çıkıyor. Pandemi sonrası iş hayatı ve yeni krizlere hazırlıklar, iklim krizinin etkilerinin sürdüğü günümüzde sürdürülebilir enerji kavramı, sürdürülebilir ticaret, uzaktan ve hibrit çalışmanın insan ve sektörlere olan etkilerinin pek çok ülkenin gündeminde daha geniş yer tutacağına dikkat çekiliyor.

Önümüzdeki yıllarda dijitalleşen dünyada en çok öne çıkacak konuların başında ise Metaverse’ün gelmesi bekleniyor. Mağazaların metaverse dünyasında hızla yerini almaya başlaması ve deneyimlerin baştan tasarlanması öngörülüyor. Fiziksel dünyada karşılaşılan birçok engelin bu yeni dünyada engel olmaktan çıkacağı aktarılıyor.

Başarılı girişimciler ekosistemi büyütmeye devam edecek

2022 Teknoloji Raporu’nun dördüncü ve son başlığı olan “Girişimcilik Ekosistemi”nde Çin, Silikon Vadisi, Avrupa ve Türkiye’nin girişimcilik ekosistemlerindeki gelişmeler ele alınıyor.

Türkiye Girişimcilik Ekosistemi değerlendirmesine göre 2021 yılında Türkiye başarılı girişimcilerle yeni bir döneme adım attı. Melek yatırımlar ve VC (Venture Capital) yatırım aktivitelerinin gelişimi dikkat çekti. Türkiye’nin ilk unicorn’ları ile birlikte 2020’den 2021’e yatırım tutarlarındaki artış yüzde 1.000’in üzerinde gerçekleşti. Rapora göre; Covid-19 pandemisi, çevrimdışı ekonominin dijitalleşmesini hızlandırarak teknoloji şirketlerini daha da önemli hale getirdi. Girişimcilik ekosistemlerinin bugünkü eylemleri, yarın küresel sahnede nasıl konumlanacaklarının belirlenmesine yardımcı olacak. Türkiye’nin de bu ivmeyi koruyabilirse global girişimcilik ekosistemleri listelerinde yükselmeye devam edebileceği öngörülüyor.