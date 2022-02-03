banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı!
Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı!
Kömürün ateşi düştü
Kömürün ateşi düştü
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Şubat 2022 kira artış oranı ne kadar oldu?
Şubat 2022 kira artış oranı ne kadar oldu?

Softtech "2022 Teknoloji Raporu"nu yayımladı

Türkiye’nin öncü teknoloji şirketi Softtech, gelecek dönemde yükselişte olacağı öngörülen trendleri “2022 Teknoloji Raporu”nda paylaştı. 2080 yılına kadar bir öngörüyle hazırlanan raporda; yapay zekanın gelişimi, açık bankacılık, kripto finans enstrümanları, Web3, Blockchain, Sanal Evrenler ve Sürdürülebilirlik gibi konular ön plana çıktı. Rapora göre hayatımıza girecek teknoloji trendleri arasında ise Dijital Duyu Etkileşimi, Çalışansız Organizasyonlar ve Giyilebilir Teknolojiler gibi birçok dikkat çekici konu yer aldı.

Bilim ve Teknoloji 03.02.2022, 15:24
Softtech "2022 Teknoloji Raporu"nu yayımladı

Teknoloji trendlerinin insan hayatına olan etkisini farklı bakış açılarıyla ortaya koymak ve kullanım alanlarını değerlendirmek amacıyla Softtech tarafından hazırlanan “2022 Teknoloji Raporu” yayımlandı. Raporda geleceğin teknoloji trendlerinin önümüzdeki yıllarda ne zaman radara gireceğine ve etkilerinin ne büyüklükte olacağına dair tahminler, değerlendirmeler ve öneriler yer alıyor.

Bu yıl 5’incisi hazırlanan raporda; “Teknolojilerin Geleceği”, “Finansal Teknolojiler”, “Çevre, İnsan ve Dijitalleşme” ve “Girişimcilik Ekosistemi” olmak üzere teknoloji trendleri ve gelişmeler dört ana başlıkta değerlendirildi.

Teknoloji Radarı’nda neler ön plana çıkıyor?

2080 yılına kadar bir öngörüyle hazırlanan Teknoloji Radarı, 4 farklı boyutta bir tahminleme ile İş Hayatı, Yapay Yaşam, Dijital Yaşam ve Fiziksel Yaşam’ı ele alıyor. İş Hayatı’nda “Uzaktan Çalışma” ve “Dijital Göçebelik” yakın gelecekte radardaki etkisini sürdürürken Dijital Dönem fazında olması beklenen “Yapay Şirketler” için “Çalışansız Organizasyonlar”ın 2030 yılına kadar hayata geçmesi öngörülüyor.

Teknoloji Radarı’nda ayrıca 2040’lardan sonra bir başkasıyla iletişim kurmak için herhangi bir mobil cihaza ihtiyaç duyulmayacağı ve giyilebilir görünmez teknolojiler sayesinde vücuttan vücuda haberleşmenin mümkün olacağı belirtiliyor.

2030’lu yıllarda duyular dijitalleşecek

Raporda yer alan “Teknolojilerin Geleceği” bölümünde, Yapay Zeka, Kuantum Bilgisayarlar, Blok Zincir, Giyilebilir Teknolojiler, Web3 ve Dijital Kimlik uygulamaları gibi bir çok konu öne çıkıyor. Rapora göre, 2022 yılında teknolojide yapay zeka üzerine yapılan çalışmaların giderek daha fazla öne çıkacağı tahmin edilirken, kuantum bilgisayarların ticari kullanımı ve kuantum makine öğrenmesi konularının gelecek teknolojiler açısından kritik öneme sahip olacağı paylaşılıyor.

2030’lu yıllara gelindiğinde, fiziksel dünyada yaşanan deneyimlerin benzerlerinin, dijital duyu etkileşimi ile koku, tat ve düşüncelerde de yaşanmasının mümkün olacağı belirtiliyor. Bu öngörüye göre bir e-ticaret sitesinden parfüm almadan önce onu koklamak, evdeyken bir kumsaldaymış gibi deniz kokusunu içinize çekip denizin nemini tende hissedebilmenin mümkün olacağı belirtiliyor.

2040 yılında nakit kullanımı tercih edilmeyecek

Raporun “Finansal Teknolojiler” bölümünde bankacılık sistemlerinden dijital bankalara, yeni nesil yatırım uygulamalarından kripto paralara kadar birçok konu geniş bir yelpazede ele alınıyor. Blockchain sistemlerinin küresel bankacılıkta ön plana çıkacağı tahmin edilirken dijital cüzdan gibi kavramların yeni yılda daha çok kullanılacağı öngörülüyor.

Tüm bu gelişmelerle birlikte nakit kullanımının ise 2040 yılına gelindiğinde global çapta nadir karşılaşılan, tercih edilmeyen bir yöntem olarak görüleceği vurgulanıyor.

Metaverse dünyasında engeller ortadan kalkacak

Raporun “Çevre, İnsan ve Dijitalleşme” bölümünde, sürdürülebilirlik kavramının farklı alanlarda kullanımı öne çıkıyor. Pandemi sonrası iş hayatı ve yeni krizlere hazırlıklar, iklim krizinin etkilerinin sürdüğü günümüzde sürdürülebilir enerji kavramı, sürdürülebilir ticaret, uzaktan ve hibrit çalışmanın insan ve sektörlere olan etkilerinin pek çok ülkenin gündeminde daha geniş yer tutacağına dikkat çekiliyor.

Önümüzdeki yıllarda dijitalleşen dünyada en çok öne çıkacak konuların başında ise Metaverse’ün gelmesi bekleniyor. Mağazaların metaverse dünyasında hızla yerini almaya başlaması ve deneyimlerin baştan tasarlanması öngörülüyor. Fiziksel dünyada karşılaşılan birçok engelin bu yeni dünyada engel olmaktan çıkacağı aktarılıyor.

Başarılı girişimciler ekosistemi büyütmeye devam edecek

2022 Teknoloji Raporu’nun dördüncü ve son başlığı olan “Girişimcilik Ekosistemi”nde Çin, Silikon Vadisi, Avrupa ve Türkiye’nin girişimcilik ekosistemlerindeki gelişmeler ele alınıyor.

Türkiye Girişimcilik Ekosistemi değerlendirmesine göre 2021 yılında Türkiye başarılı girişimcilerle yeni bir döneme adım attı. Melek yatırımlar ve VC (Venture Capital) yatırım aktivitelerinin gelişimi dikkat çekti. Türkiye’nin ilk unicorn’ları ile birlikte 2020’den 2021’e yatırım tutarlarındaki artış yüzde 1.000’in üzerinde gerçekleşti. Rapora göre; Covid-19 pandemisi, çevrimdışı ekonominin dijitalleşmesini hızlandırarak teknoloji şirketlerini daha da önemli hale getirdi. Girişimcilik ekosistemlerinin bugünkü eylemleri, yarın küresel sahnede nasıl konumlanacaklarının belirlenmesine yardımcı olacak. Türkiye’nin de bu ivmeyi koruyabilirse global girişimcilik ekosistemleri listelerinde yükselmeye devam edebileceği öngörülüyor.

#Softtech #2022 #teknoloji raporu #Web3 #blockchain #sanal evren #sürdürülebilirlik
Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11