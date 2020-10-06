SİVRİSİNEKLERDEN NASIL KURTULURUM?
Sivrisineklerden tamamen kurtulamayabilirsiniz belki ama evde uygulayacağınız birkaç ipucu ve doğru ürünlerle onları uzak tutabilirsiniz. Sivrisinekler, üredikleri durgun su kaynaklarına ek olarak, tere, vücut ısısına ve nefesinizle dışarı verdiğiniz karbondioksite gelirler. Yani, sivrisineklerle savaşmanın ilk adımı onları cezbeden unsurları ortadan kaldırmaktır. Bütün yazı evde geçirmenizi tavsiye etmediğimizden, vücudunuzda ve yaşadığınız yerde kullanacağınız sivrisinek kovucu ürünler dışarıda geçireceğiniz zamanı daha eğlenceli hale getirebilir.
Su, Su, Her Yerde Su
Sivrisinekler Durgun Sulara Bayılır. Şu İpuçlarını Kullanarak Onları Engelleyebilirsiniz:
- Çocuk havuzları gibi çok miktarda su ihtiva eden durgun su kaynaklarını uzun süre dışarıda bırakmayın
- Kuş havuzunda temiz su bulundurun ve gerekli olduğunda havuzu boşaltın veya ortamdan uzaklaştırın
- Yağmur oluklarında biriken yaprak ve çöpleri temizleyerek suyun sorunsuzca akmasını sağlayın
- Eğer balık havuzunuz varsa, su filtresinin suyu hareketlendirecek şekilde düzgün çalıştığından emin olun
Biliyor muydunuz?
Sadece dişi sivrisinekler ısırır. Emdikleri kanı daha fazla yumurta üretmek için kullanırlar!
Sivrisinekleri Üzerinize Çekmeyin
Sivrisineklerin en aktif olduğu güneşin doğuş ve batış saatlerinde dışarı çıkmayın. Karanlık yerlerden, çalılık ve uzun boylu bitkilerin olduğu alanlardan uzak durun çünkü sivrisinekler konaklamak için hava akımının az olduğu yerleri tercih ederler.
Ne Giydiğinize Dikkat Edin
Yakında sivrisinek olduğunu bildiğiniz yerlerde pantolon ve uzun kollu giysiler giyin. Sivrisinekler koyu renkli kıyafetlere geldiğinden dışarı çıkarken açık renkli kıyafetleri tercih edin.
Mücadeleye Hazırlıklı Olun
Sivrisinekleri, sinekleri ve diğer uçan böcekleri Raid® Flying Insect Killer ile öldürün. Bu ürünü hem iç hem dış mekanlarda kullanabilirsiniz.
Koruyucu Giysiler Giyin
Ortamda sivrisineklerin olduğunu biliyorsanız, pantolon ve uzun kollu gömlek giyin. Koyu renk giysiler sivrisinekleri çeker, bu yüzden dışarı çıkarken açık renkli giysileri tercih edin.
Sivrisineklerin evinize girmesini önleyin. Pencere ve kapı sinekliklerinizin yırtık veya delinmiş olmadığından emin olun, merkezi havalandırma veya klima kullanın ve pencereleri açık bırakmayın.
BİRAZ DA TAKNİK BİLGİ VERELİM
Latince Adı Culicidae familyası
Dış Görünüm
Sivrisinekler, sineklerin de ait olduğu Diptera grubuna aittirler. Aynı onlar gibi bir çift kanatları vardır. Genellikle uzun, ince bacakları ve büyük dillerinin bulunduğu kafaları vardır. Sivrisineklerin gövdeleri ve kanatları çoğu zaman küçük pullarla kaplıdır. Yetişkin sivrisineklerin boyu 3 ile 9 mm arasındadır.
Davranışı, Beslenmesi ve Alışkanlıkları
Sivrisineklerin en bilinen özellikleri, yetişkin dişi sivrisineklerin yumurtalarını beslemek için kendilerini kanla beslemeleridir. Daha az bilinen yönleri ise, dişi ve erkek tüm sivrisineklerin çiçeklerdeki nektarlardan beslenmeleridir. Henüz olgunlaşmamış oldukları dönemleri genellikle suda durarak geçirirler. Türüne bağlı olarak larvaları değişik birçok maddeden beslenirler. Birçoğu etraftaki ıvır zıvırdan ve küçük su organizmalarından beslenirler. Bununla birlikte, bazı türleri saldırgandır ve diğer sivrisineklerini yiyerek beslenirler. Yetişkin sivrisineklerin en aktif oldukları zaman, gün batımından gün doğuşuna kadar olan süre olmakla beraber yeterli sayıda bulut gökyüzünü kapladığında ya da karanlık anlarda da ortaya çıkarlar. Susuzluktan kuruyup ölebilecekleri için gün ışığında aktif olmayı tercih etmezler.
|İmsak
|05:35
|Güneş
|06:59
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:10
|Akşam
|18:46
|Yatsı
|20:04
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2