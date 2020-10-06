SİVRİSİNEKLERDEN NASIL KURTULURUM?

Su, Su, Her Yerde Su

Sivrisinekler Durgun Sulara Bayılır. Şu İpuçlarını Kullanarak Onları Engelleyebilirsiniz:

Çocuk havuzları gibi çok miktarda su ihtiva eden durgun su kaynaklarını uzun süre dışarıda bırakmayın

Kuş havuzunda temiz su bulundurun ve gerekli olduğunda havuzu boşaltın veya ortamdan uzaklaştırın

Yağmur oluklarında biriken yaprak ve çöpleri temizleyerek suyun sorunsuzca akmasını sağlayın

Eğer balık havuzunuz varsa, su filtresinin suyu hareketlendirecek şekilde düzgün çalıştığından emin olun

Biliyor muydunuz?

Sadece dişi sivrisinekler ısırır. Emdikleri kanı daha fazla yumurta üretmek için kullanırlar!

Sivrisinekleri Üzerinize Çekmeyin

Sivrisineklerin en aktif olduğu güneşin doğuş ve batış saatlerinde dışarı çıkmayın. Karanlık yerlerden, çalılık ve uzun boylu bitkilerin olduğu alanlardan uzak durun çünkü sivrisinekler konaklamak için hava akımının az olduğu yerleri tercih ederler.

Ne Giydiğinize Dikkat Edin

Yakında sivrisinek olduğunu bildiğiniz yerlerde pantolon ve uzun kollu giysiler giyin. Sivrisinekler koyu renkli kıyafetlere geldiğinden dışarı çıkarken açık renkli kıyafetleri tercih edin.

Mücadeleye Hazırlıklı Olun

Sivrisinekleri, sinekleri ve diğer uçan böcekleri Raid® Flying Insect Killer ile öldürün. Bu ürünü hem iç hem dış mekanlarda kullanabilirsiniz.

Koruyucu Giysiler Giyin

Ortamda sivrisineklerin olduğunu biliyorsanız, pantolon ve uzun kollu gömlek giyin. Koyu renk giysiler sivrisinekleri çeker, bu yüzden dışarı çıkarken açık renkli giysileri tercih edin.

Sivrisineklerin evinize girmesini önleyin. Pencere ve kapı sinekliklerinizin yırtık veya delinmiş olmadığından emin olun, merkezi havalandırma veya klima kullanın ve pencereleri açık bırakmayın.

BİRAZ DA TAKNİK BİLGİ VERELİM

Latince Adı Culicidae familyası

Dış Görünüm

Sivrisinekler, sineklerin de ait olduğu Diptera grubuna aittirler. Aynı onlar gibi bir çift kanatları vardır. Genellikle uzun, ince bacakları ve büyük dillerinin bulunduğu kafaları vardır. Sivrisineklerin gövdeleri ve kanatları çoğu zaman küçük pullarla kaplıdır. Yetişkin sivrisineklerin boyu 3 ile 9 mm arasındadır.

Davranışı, Beslenmesi ve Alışkanlıkları

Sivrisineklerin en bilinen özellikleri, yetişkin dişi sivrisineklerin yumurtalarını beslemek için kendilerini kanla beslemeleridir. Daha az bilinen yönleri ise, dişi ve erkek tüm sivrisineklerin çiçeklerdeki nektarlardan beslenmeleridir. Henüz olgunlaşmamış oldukları dönemleri genellikle suda durarak geçirirler. Türüne bağlı olarak larvaları değişik birçok maddeden beslenirler. Birçoğu etraftaki ıvır zıvırdan ve küçük su organizmalarından beslenirler. Bununla birlikte, bazı türleri saldırgandır ve diğer sivrisineklerini yiyerek beslenirler. Yetişkin sivrisineklerin en aktif oldukları zaman, gün batımından gün doğuşuna kadar olan süre olmakla beraber yeterli sayıda bulut gökyüzünü kapladığında ya da karanlık anlarda da ortaya çıkarlar. Susuzluktan kuruyup ölebilecekleri için gün ışığında aktif olmayı tercih etmezler.



