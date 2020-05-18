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Sivrisinekler neden kulağımızın dibinde vızıldarlar?

Bilimsel araştırmalar sivrisineklerin, “insan ölümüne neden olan hayvanlar listesi”nin ilk sırasında yer aldığı ortaya koyuyor. Bu bilgi, bilimsel araştırmalara onaylanmış olmasına rağmen onca zehirli ve yırtıcı tür varken sivrisineğin nasıl olup da en ölümcül hayvan olduğuna hayret edebiliriz. Oysa birçoğumuz “sivrisineklerin en sinir bozucu hayvan olduğu” iddiasını bilimsel bir dayanak aramadan onaylarız. Sinir bozma şampiyonluğunda öne geçmelerini sağlayan en büyük kozları da kuşkusuz vızıldamaları.

Sivrisinekler neden kulağımızın dibinde vızıldarlar?

Bilimsel araştırmalar sivrisineklerin, “insan ölümüne neden olan hayvanlar listesi”nin ilk sırasında yer aldığı ortaya koyuyor. Bu bilgi, bilimsel araştırmalara onaylanmış olmasına rağmen onca zehirli ve yırtıcı tür varken sivrisineğin nasıl olup da en ölümcül hayvan olduğuna hayret edebiliriz. Oysa birçoğumuz “sivrisineklerin en sinir bozucu hayvan olduğu” iddiasını bilimsel bir dayanak aramadan onaylarız. Sinir bozma şampiyonluğunda öne geçmelerini sağlayan en büyük kozları da kuşkusuz vızıldamaları.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:13
2006 Okunma
Sivrisinekler neden kulağımızın dibinde vızıldarlar?

Bu makalede, “sivrisineklerin kulağımızın dibinde vızıldama alışkanlıklarının ardında mantıklı bir açıklama var mı,” “sivrisineklerin vızıldarken ısırmayacakları doğru mu” vb. sivrisineklerin vızıldaması ile ilgili en çok merak edilen konular özetlenmiştir.

Sivrisinekler neden vızıldar?

Sivrisineklerin vızıldamasının nedeni kanat çırpma hareketlerinin ses çıkarmasıdır. Bir hipoteze göre de vızıldama eş bulmak için yapılan bir davranıştır. II. Dünya Savaşı sırasında “sarı humma hastalığı ve sivrisinekler” üzerinde çalışan Louis M. Roth, erkek sivrisineklerin dinlenme halindeki dişi sivrisineklerle çiftleşmediklerini, çiftleşmek için uçan dişi sivrisinekler aradıklarını tespit etmiştir. Buna göre, uçma ve vızıldama hem yemek hem de eş arayışı nedeni ile ortaya çıkmaktadır.

Erkek sivrisinek mi daha çok vızıldar, dişi sivrisinek mi?

Bilinen 3.000 farklı tür sivrisineğin dişi olanların vızıldadığı yönünde yaygın bir inanış vardır. Bu doğru değildir. Hem erkek hem de dişi sivrisinek yiyecek bulmak için uçmak ve bunu yaparken de kanat çırpmak zorundadır. Vızıldama sesi aslında kanat çırpma hareketinden meydana geldiğinden hem dişi hem de erkek sivrisinekler vızıldar. Ancak erkek sivrisinekler insan kanı ile beslenmediklerinden çoğunlukla sesini işittiğimiz sivrisineklerin dişi olduklarını söyleyebiliriz.

Vızıldayan sivrisineklerin ısırmayacağı doğru mu?

Bir başka yaygın inanış ise kulağınızın dibinde vızıldayan sineğin ısırmayacağıdır. Bu inanış kısmen doğrudur. Sesi duyduğunuz sürece sivrisinek uçmakta olduğu için kuşkusuz vızıldarken ısıramaz. Ancak vızıldama kesildiğinde dikkatli olmalısınız.

Sivrisinekler neden daha çok beni ısırıyor?

Bunun birkaç nedeni olabilir. Daha çok terleme, daha çok karbondioksit salınımı gerçekleştirme, daha koyu renk kıyafetler giyme ve daha yüksek vücut ısısına sahip olma gibi sebeplerden biri ya da birkaçı nedeni ile sivrisinekler sizi tercih ediyor olabilir.

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