banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
Kırgızistan’dan Kazakistan’a nota
Kırgızistan’dan Kazakistan’a nota
Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık dava
Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık dava

Sivas’ta üretilen Covid-19 PCR tanı kitleri Avrupa ve Afrika’da kullanılıyor

Sivas’ta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki Türk bilim adamları tarafından Covid-19 başta olmak üzere, yaklaşık 15 farklı hastalık için geliştirilen tanı kitleri aralarında Yunanistan’ında bulunduğu Avrupa ülkelerinde ve bir çok Afrika ülkesinde kullanılıyor.

Bilim ve Teknoloji 10.01.2022, 09:28
Sivas’ta üretilen Covid-19 PCR tanı kitleri Avrupa ve Afrika’da kullanılıyor

Sivas’ta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki Türk bilim adamları tarafından Covid-19 başta olmak üzere, yaklaşık 15 farklı hastalık için geliştirilen tanı kitleri aralarında Yunanistan’ında bulunduğu Avrupa ülkelerinde ve bir çok Afrika ülkesinde kullanılıyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Fatih Ölmez öncülüğündeki ekip kurdukları şirketle Sivas Teknokent’te ürettikleri yerliCovid-19 PCR tanı kitleri aralarında Yunanistan’ında bulunduğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok Afrika ülkesine pazarlamayı başardı. Şu anada kadar üretilen 750 bin kit, Türkiye’de ki 20’den fazla ruhsatlı laboratuvarda ve Dünya’da ki farklı ülkede kullanılıyor. Aynı ekip şimdide son zamanlarda Avrupa’da kullanımı yaygınlaşan ‘hızlı kitlerinin’ üretimi için kolları sıvadı. Önümüzdeki Covid19 Antijen hızlı tanı kitlerinin Sivas’ta üretimine başlamayı hedefliyor.

10 Yıllık deneyim meyvelerini verdi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Ölmez, mikroorganizmaların moleküler tekniklerle teşhisinde, 10 yıllık bir deneyime sahip olduklarını belirtip, “Daha önce bu teknikleri, tarımsal üretimde bitkileri hastalandıran virüslerin, bakterilerin, fungal patajonlerin moleküler testlerinde kullanıyorduk. Covid19 salgını ile birlikte , moleküler mikrobiyoloji alanındaki bu deneyimlerimizi insan hastalıklarının moleküler tanısına yönlendirmiş olduk. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin izni ve desteği ile Teknokent bünyesinde kurduğumuz şirketimiz ile tanı kitlerinin üretimine yönelik çalışma başlattık. Covid19 ülkemize ilk kez 2020 yılının Mart ayında görüldü. Tanı kitlerine büyük oranda ihtiyaç doğdu. Temmuz ayından sonra da ülkemizdeki ruhsatlı laboratuvarların test hizmeti vermesine izin verildi ve teste olan ihtiyacımız hızla büyüdü. Biz de Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız, kitimizin doğru çalıştığını gösteren izinle başlamış olduk.” dedi.

Ülkemiz için onur ve övünç kaynağı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Ölmez bir çok ülkeye kit satmayı başardıklarını belirtip, “Üretime Covid19 testi ile başladık. Çünkü ortalıkta bir yangın vardı ve yüksek oranda kit ihtiyacı vardı. Önce onun tedariğine yöneldik. Daha sonra bu alanda üretim yapan firma sayısının artması enerjimizi başka kitlere de yönlendirmemize neden oldu. Ürettiğimiz kitlerimizi sadece yurt içerisinde değil Yunanistan, Kosova, Ugande ve Kenya gibi yurt dışındaki ülkelere de satmaya başladık. Kitlerimiz ülkemizde 20 ayrı laboratuvarda kullanılıyor. Sivas’ta üretilen ülkemizde birçok laboratuvarda kullanılıyor olması ve yurt dışına gönderilmesi bizim için de büyük bir övünç kaynağı.” dedi.

İki hafta içerisinde ‘hızlı kit’ üretecekler

Ölmez, iki hafta içerisinde ‘hızlı kit’ üretimine başlayacaklarına vurgu yaparak, “Avrupa’da birçok ülkede virüsün hızlı antijen testleri ile tanısı yapılıyor. Avrupa ülkeleri yerinde hızlı tespit (point of care) dediğimiz sistemle hızlı tanı kitlerini kullanmaya başladı. Almanya başta olmak üzere birçok ülke bunları kullanıyor. Tiyatroya; sinemaya girerken, toplu taşıma araçlarına binerken hemen öncesinde aşılı olsanız bile Covid19 taşımadığınıza dair dair bir test isteniyor. Buda hızlı tanı kitleri ile sağlanıyor. Sağlık bakanlığımız henüz uygulamaya geçmemiş olsa da yakın zamanda ülkemizde de bu testlerin kabul göreceğini ve kullanımının yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Enerjimizi buna odakladık. Hızlı tanı kitlerini Sivas’ta üretmek için çalışmalarımıza başladık. Muhtemelen iki hafta içiresinde de hızlı tanı kitlerinin üretimine başlamış olacağız. Başlangıçta aylık 3 milyon testilik bir kapasite öngörüyoruz” dedi.

Yunanistan’a bile sattılar

Ölmez, ürettikleri kit sayışının 750’bini geçtiğini ifade ederek şunları söyledi. “Ürettiğimiz testlerin sayısı 750 bini buldu. Kosova Uluslararası Hava Limanındaki Covid19 test laboratuvarı bizim test kitlerimiz ile optimize edildi ve halen aktif olarak çalışıyor. Yunanistan’a kit gönderdik. Kenya’da ki büyük bir hastane grubuna kitimiz gidiyor. Uganda’da üretim tesisi kurduk. İzinlerimizi aldık ve üretimimiz sürüyor. Avrupa’da da 5-6 ülkeye kit gönderdik. Farklı ülkeler ile görüşmelerimiz sürüyor”

Üniversiteden tam destek

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mehmet Kul, Ölmez ve ekibinin çalışmalarına her türlü desteği verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi. “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kısa sürede büyük gelişmeler sağladı. Hem araştırma anlamında hem de eğitim anlamında. Fatih hocamız da belirttiği gibi akademik bilginin ticarileşmesine çok önem veriyoruz. Bu konuda araştırmacılarımıza ve öğretim üyelerimize her türlü desteği veriyoruz. Fatih hocamızın bir bilgi birikimi vardı. Akademik camiada edinmiş olduğu tecrübeleri vardı. Çalışmalarının ticarileşmesinde önünün açılmasıyla ülkemiz açısından büyük faydalar sağlanabilecekti. Bu şirketin kurulmasında bizim görüşümüzü sorduğunda kendisini canı gönülden destekledik. Akademik bilginin ülke ekonomisine katkısı hem hocamız hem de üniversitemiz açısından çok gurur verici bir durumdur.”

Yorumlar (0)
10°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 19 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta de Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 20 18
17. Deportivo Alaves 20 17
18. Elche 19 16
19. Cádiz 20 14
20. Levante 20 11